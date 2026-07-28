Francja rzuca wyzwanie Palantir, rynek reaguje.

Francja zdecydowała, że rozwiązania spółki Palantir, wykorzystywane między innymi przez francuski wywiad DGSI, zostaną w przyszłości zastąpione rozwiązaniami krajowymi.
Wykres PLTR.US (D1)
Nie jest to jedyny, ale główny czynnik spadkowy dla Palantira, który traci na wtorkowej sesji ok. 8%. Od szczytu spółkę dzieli już 40%. Źródło: xStation5
Niebezpieczny precedens
Dla spółki wiadomość ta jest bardzo niekorzystna, nie dlatego że pojedyncza francuska agencja ma zamiar wycofać się z korzystania z rozwiązań spółki. Problemem dla wycen jest dwojaki:
- Po pierwsze, jest to jeden z pierwszych tak dużych i tak ważnych kroków mających uniezależnić europejskie bezpieczeństwo od amerykańskich rozwiązań cyfrowych. Konkretny przypadek Francji oraz Palantira pokazuje, że nawet w obszarach, gdzie “fosa” i próg wejścia w biznes jest ogromny, rząd nie waha się podejmować ryzyka oraz kosztów związanych z przejściem na własne rozwiązania. Biorąc pod uwagę kontrowersyjną naturę spółki oraz coraz mniej godną zaufania politykę zagraniczną USA, Francja może być liderem, który pociągnie za sobą resztę Europy w procesie uniezależnienia się od rozwiązań spółki - a takie zjawisko byłoby już druzgocące dla wycen.
- Po drugie, spółką, która ma zastąpić Palantira, jest “ChapsVision” - spółka dynamiczna z wachlarzem imponujących rozwiązań, jednak wciąż pozostaje daleko w tyle w większości metryk finansowych za Palantirem. Gdyby “ChapsVision” było w stanie dostarczyć rozwiązanie spełniające standardy DGSI, to byłby to jasny sygnał, że ceny oraz marże, jakimi cieszy się Palantir, nie są uzasadnione.
Oliwa do ognia
- Wiadomość ta trafiła na bardzo kruchy sentyment wśród inwestorów spółki. Firma Cleveland Research opublikowała raport o wyraźnie negatywnym tonie dla wycen spółki, wskazując na sentyment “poniżej oczekiwań” wśród partnerów spółki.
- Poza tym, negatywnie na temat spółki wypowiedział się również, ponownie, Michael Burry oraz szereg innych analityków, wskazujących np. na niemożliwe do utrzymania tempo wzrostu oraz wskaźniki wyceny.
- Wiary w spółkę nie dodaje inwestorom fakt, że członkowie zarządu spółki sprzedają duże wolumeny akcji tuż przed wynikami. Warto wspomnieć – nie jest to pierwszy raz i nie zawsze sprzedaż tego typu poprzedzała spadki – jednak trudno uniknąć trudnych pytań.
- Sentyment nie jest jednak jednolity – analitycy Oppenheimera oraz Bairda pozostają wokalnie utwierdzeni w swoich tezach wzrostowych dla spółki.
Kontekst rynkowy
Wszystkie te wiadomości są problematyczne i istotnie wpływają na kurs. Nad całym rynkiem wisi posiedzenie FED, które stało się niewiadomą, odkąd fotel prezesa objął K. Warsh.
Palantir jest spółką wyjątkowo wrażliwą na kruchy sentyment z uwagi na ekstremalne wskaźniki wyceny. Przy mnożnikach tak dużych jak w przypadku Palantira – nawet niewielkie rewizje w dół lub rozczarowania skutkują druzgocącymi przecenami, bo niewielki ruch dziś ma ogromny wpływ na wartość docelową spółki.
Spółka opublikuje swoje wyniki 3 sierpnia, po zakończeniu notowań na Wall Street.
- Rynek oczekuje wzrostu EPS do 0,34 USD oraz przychodów na poziomie 18,1 mld USD.
- Kluczowe będą też marże, miks klientów oraz prognozy wyników na następne kwartały.
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