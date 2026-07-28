Francja rzuca wyzwanie Palantir, rynek reaguje.

Francja zdecydowała, że rozwiązania spółki Palantir, wykorzystywane między innymi przez francuski wywiad DGSI, zostaną w przyszłości zastąpione rozwiązaniami krajowymi.

Wykres PLTR.US (D1)

Nie jest to jedyny, ale główny czynnik spadkowy dla Palantira, który traci na wtorkowej sesji ok. 8%. Od szczytu spółkę dzieli już 40%. Źródło: xStation5

Niebezpieczny precedens

Dla spółki wiadomość ta jest bardzo niekorzystna, nie dlatego że pojedyncza francuska agencja ma zamiar wycofać się z korzystania z rozwiązań spółki. Problemem dla wycen jest dwojaki:

Po pierwsze, jest to jeden z pierwszych tak dużych i tak ważnych kroków mających uniezależnić europejskie bezpieczeństwo od amerykańskich rozwiązań cyfrowych. Konkretny przypadek Francji oraz Palantira pokazuje, że nawet w obszarach, gdzie “fosa” i próg wejścia w biznes jest ogromny, rząd nie waha się podejmować ryzyka oraz kosztów związanych z przejściem na własne rozwiązania. Biorąc pod uwagę kontrowersyjną naturę spółki oraz coraz mniej godną zaufania politykę zagraniczną USA, Francja może być liderem, który pociągnie za sobą resztę Europy w procesie uniezależnienia się od rozwiązań spółki - a takie zjawisko byłoby już druzgocące dla wycen.

Po drugie, spółką, która ma zastąpić Palantira, jest “ChapsVision” - spółka dynamiczna z wachlarzem imponujących rozwiązań, jednak wciąż pozostaje daleko w tyle w większości metryk finansowych za Palantirem. Gdyby “ChapsVision” było w stanie dostarczyć rozwiązanie spełniające standardy DGSI, to byłby to jasny sygnał, że ceny oraz marże, jakimi cieszy się Palantir, nie są uzasadnione.

Oliwa do ognia

Wiadomość ta trafiła na bardzo kruchy sentyment wśród inwestorów spółki. Firma Cleveland Research opublikowała raport o wyraźnie negatywnym tonie dla wycen spółki, wskazując na sentyment “poniżej oczekiwań” wśród partnerów spółki.

Poza tym, negatywnie na temat spółki wypowiedział się również, ponownie, Michael Burry oraz szereg innych analityków, wskazujących np. na niemożliwe do utrzymania tempo wzrostu oraz wskaźniki wyceny.

Wiary w spółkę nie dodaje inwestorom fakt, że członkowie zarządu spółki sprzedają duże wolumeny akcji tuż przed wynikami. Warto wspomnieć – nie jest to pierwszy raz i nie zawsze sprzedaż tego typu poprzedzała spadki – jednak trudno uniknąć trudnych pytań.

Sentyment nie jest jednak jednolity – analitycy Oppenheimera oraz Bairda pozostają wokalnie utwierdzeni w swoich tezach wzrostowych dla spółki.

Kontekst rynkowy

Wszystkie te wiadomości są problematyczne i istotnie wpływają na kurs. Nad całym rynkiem wisi posiedzenie FED, które stało się niewiadomą, odkąd fotel prezesa objął K. Warsh.

Palantir jest spółką wyjątkowo wrażliwą na kruchy sentyment z uwagi na ekstremalne wskaźniki wyceny. Przy mnożnikach tak dużych jak w przypadku Palantira – nawet niewielkie rewizje w dół lub rozczarowania skutkują druzgocącymi przecenami, bo niewielki ruch dziś ma ogromny wpływ na wartość docelową spółki.

Spółka opublikuje swoje wyniki 3 sierpnia, po zakończeniu notowań na Wall Street.