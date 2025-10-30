Puls GPW: Dino zyskuje na fali wyników Jeronimo Martins📈 Akcje banków spadają

Nastroje polskiego rynku akcji są dziś mieszane, a głównemu benchmarkowi ciążą spadki akcji polskich banków. Niemiecki DAX nieznacznie traci, a amerykańskie indeksy notują ograniczoną zmienność; US100 zyskuje 0,1% a US30 traci około 0,2%.

Akcje banków przewodzą spadkom w głównym, polskim indeksie. Kruk nieznacznie traci po wynikach. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Sektor finansowy ciąży dziś sentymentom polskiego rynku akcji. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Wiadomości ze spółek (Banki, Kruk, Dino Polska, Jeronimo Martins)

Bank Pekao odnotował w trzecim kwartale zysk netto wyższy od średnich prognoz analityków, ale skala w jakiej firma przekroczyła oczekiwania była niewielka. Wyniki za III kwartał: Zysk netto: 1,91 mld zł ( +4,2% r/r ), prognoza: 1,83 mld zł (konsensus Bloomberg)

Przychody z tytułu odsetek: 3,43 mld zł ( +5,2% r/r ), prognoza: 3,42 mld zł

Przychody z opłat i prowizji: 767 mln zł ( +7,6% r/r ), prognoza: 766,1 mln zł

Marża odsetkowa netto: 4,15%, prognoza: 4,1% (na podstawie dwóch szacunków)

Zwrot z kapitału (ROE): 23,7%, prognoza: 22,8%

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I): 34,5%, prognoza: 32% Wyniki po 9 miesiącach roku: Przychody z tytułu odsetek: 10,29 mld zł

Przychody z opłat i prowizji: 2,26 mld zł

mBank odnotował w trzecim kwartale zysk netto niższy od średnich prognoz analityków. Wyniki za III kwartał: Zysk netto: 837,0 mln zł ( +46% r/r ), prognoza: 919 mln zł (konsensus Bloomberg, 2 szacunki)

Przychody z tytułu odsetek: 2,46 mld zł ( -4,3% r/r ), prognoza: 2,47 mld zł (PAP)

Przychody z opłat i prowizji: 580,2 mln zł (+16% r/r), prognoza: 559,4 mln zł

ING Bank Śląski odnotował w trzecim kwartale zysk netto wyższy od średnich prognoz analityków. Wyniki za III kwartał: Zysk netto: 1,11 mld zł, prognoza: 1,07 mld zł (konsensus Bloomberg)

Przychody z tytułu odsetek: 2,19 mld zł, prognoza: 2,21 mld zł (PAP)

Przychody z opłat i prowizji: 598 mln zł, prognoza: 592 mln zł Wyniki po 9 miesiącach roku: Zysk netto: 3,26 mld zł (+6,5% r/r) Kruk odnotował w trzecim kwartale zysk netto wyższy od średnich prognoz analityków. Wyniki za III kwartał: Zysk netto: 292,6 mln zł (prognoza: 288,6 mln zł – konsensus Bloomberg)

EBIT: 414,9 mln zł (prognoza: 415,4 mln zł)

Akcje Dino Polska (DNP.PL) na fali wyników Jeronimo Martins

Akcje Jeronimo Martins wzrosły o ponad 6% po publikacji wyników za trzeci kwartał, które wykazały wyższą, niż oczekiwano rentowność. Zdaniem analityków spółka zdołała zrekompensować spowolnienie sprzedaży porównywalnej (LFL) w Polsce poprzez większą dyscyplinę kosztową. Rynek odebrał wyniki jako pozytywny sygnał dla biznesu Dino Polska.

Wyniki za III kwartał:

Przychody ze sprzedaży i usług: 9,14 mld euro ( +7,9% r/r ), prognoza: 9,1 mld euro (konsensus Bloomberg)

Zysk netto: 214 mln euro ( +14% r/r )

Zysk brutto: 1,89 mld euro ( +8,3% r/r )

EBITDA: 664 mln euro ( +12% r/r ), prognoza: 648,5 mln euro

Sprzedaż Biedronki: 6,40 mld euro ( +8% r/r ), prognoza: 6,36 mld euro

Sprzedaż Hebe: 154 mln euro ( +2,7% r/r ), prognoza: 160,2 mln euro

Sprzedaż Pingo Doce: 1,38 mld euro ( +5% r/r ), prognoza: 1,39 mld euro

Sprzedaż Recheio: 391 mln euro ( +4% r/r ), prognoza: 384,2 mln euro

Sprzedaż Ara: 798 mln euro (+15% r/r), prognoza: 788,8 mln euro

Sprzedaż porównywalna (LFL) Biedronki: +3,6% r/r

Marża EBITDA Biedronki: 7,9% (vs. 7,7% kwartał wcześniej)

Analitycy PKO wskazali, że Jeronimo Martins zanotował lepsze od oczekiwań wyniki dzięki silniejszej sprzedaży LFL w Polsce, co stanowi pozytywny sygnał dla Dino Polska. Koszty SG&A wzrosły jedynie o 6,7% r/r, podczas gdy marża brutto zwiększyła się o 9 pb. Jeronimo Martins prawdopodobnie osiągnie w 2025 roku zysk netto 685 mln euro, co oznacza wskaźnik c/z 18,5x. Erste spodziewa się dalszej poprawy marży EBITDA w 4Q, co powinno utrzymać pozytywny impet wynikowy. Z kolei mBank podkreślił, że choć sprzedaż LFL Biedronki pozostaje słaba, spółka zdołała poprawić marżę nieco lepiej od oczekiwań, co rynek może ocenić pozytywnie. Jednocześnie zaznaczył, że zarząd nadal sygnalizuje spowolnienie wzrostu na polskim rynku handlu detalicznego, co nie wskazuje na szybką zmianę trendu.

Kurs akcji spółki wzrósł o ponad 6%; największy jednodniowy wzrost od maja.

Spółka potwierdziła, że program inwestycyjny na 2025 rok pozostanie zgodny z wcześniejszymi zapowiedziami (z 1 sierpnia) .

Pomimo wzrostu płacy minimalnej w Polsce i większych dochodów gospodarstw domowych, konkurencja na rynku spożywczym pozostaje silna.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5

Żabka planuje uruchomienie własnych usług e-commerce w zakresie dostaw i zwrotów przesyłek, które będą oferowane zewnętrznym sklepom internetowym – poinformował Tomasz Blicharski, dyrektor ds. strategii i rozwoju spółki, podczas konferencji wynikowej.

Sieć zamierza wykorzystać swoje istniejące zasoby logistyczne , które obecnie zaopatrują sklepy w produkty spożywcze, również do transportu paczek pod marką Izidrop .

, które obecnie zaopatrują sklepy w produkty spożywcze, również do . Blicharski zapowiedział, że podejście Żabki pozwoli zaoferować takie usługi „znacznie taniej” niż tradycyjni kurierzy , choć „nieco wolniej” niż dostawy następnego dnia .

, choć . Ze względu na dłuższy czas realizacji, spółka planuje skupić się głównie na promowaniu Izidrop jako usługi do zwrotów zakupów online .

. Żabka prowadzi rozmowy z kluczowymi firmami e-commerce, aby przekonać je do dodania Izidrop jako jednej z opcji dostawy i zwrotu przesyłek dostępnych na ich platformach.

Usługa Izidrop ma zostać uruchomiona wkrótce i zostanie wdrożona we wszystkich 12 tysiącach sklepów Żabka w Polsce. Ma być też dostępna w aplikacji mobilnej Żabki.

Źródło: xStation5

WB Electronics wejdzie na giełdę?

WB Electronics SA, uznawana za największego producenta dronów w Unii Europejskiej pod względem sprzedaży, rozważa debiut na warszawskiej giełdzie. Firma przygotowuje się tym samym do rozszerzenia inwestycji w ramach nowego programu obronnego Unii Europejskiej.

Spółka od 2007 roku konsekwentnie rozwija technologie autonomiczne , a obecnie liczy na wsparcie finansowe z unijnego programu pożyczkowego SAFE , który ma pomóc w zwiększeniu skali produkcji. Rosnący na całym świecie popyt na sprzęt wojskowy, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, znacząco zwiększył zapotrzebowanie na rozwiązania oferowane przez WB. Jak podkreślił Piotr Wojciechowski , założyciel i prezes spółki, decyzja o potencjalnym wejściu na GPW będzie uzależniona od sposobu przydziału unijnych środków .

, a obecnie liczy na wsparcie finansowe z unijnego programu pożyczkowego , który ma pomóc w zwiększeniu skali produkcji. Rosnący na całym świecie popyt na sprzęt wojskowy, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, znacząco zwiększył zapotrzebowanie na rozwiązania oferowane przez WB. Jak podkreślił , założyciel i prezes spółki, decyzja o potencjalnym wejściu na GPW będzie uzależniona od . „Choć banki są otwarte na finansowanie naszych działań, debiut na giełdzie mógłby pozwolić nam na znacznie szybszy rozwój ” – zaznaczył prezes WB.

” – zaznaczył prezes WB. Od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku działalność WB Electronics gwałtownie przyspieszyła . Produkowane przez firmę drony FlyEye i Warmate stały się istotnym elementem wyposażenia frontowego. W 2023 roku przychody spółki podwoiły się , osiągając 2,96 mld zł (około 810 mln USD ) dzięki nowym kontraktom – w tym również z polską armią.

. Produkowane przez firmę drony i stały się istotnym elementem wyposażenia frontowego. W 2023 roku przychody spółki , osiągając (około ) dzięki nowym kontraktom – w tym również z polską armią. Firma utrzymuje ścisłą kontrolę nad łańcuchem dostaw , co jest niezwykle istotne dla zachodnich klientów, zwłaszcza w kontekście przepisów ograniczających stosowanie komponentów z Chin i innych państw spoza NATO.

, co jest niezwykle istotne dla zachodnich klientów, zwłaszcza w kontekście przepisów ograniczających stosowanie komponentów z Chin i innych państw spoza NATO. Polska, ze względu na swoje strategiczne położenie – granicząc z Rosją, Białorusią i Ukrainą – otrzymała największy przydział środków z programu SAFE, wynoszący 43,7 mld euro (około 50,8 mld USD). Do końca listopada polski rząd ma przekazać Komisji Europejskiej listę projektów, które będą ubiegać się o te fundusze.

Wojciechowski, posiadający ponad 45% udziałów w firmie, podkreślił, że decyzja o IPO będzie musiała zostać zaakceptowana przez pozostałych akcjonariuszy, w tym Polski Fundusz Rozwoju (PFR SA). Dodał również, że planowane rozmowy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczyć będą zachowania poufności kontraktów wojskowych.

W 2023 roku polski rząd wpisał WB Electronics na listę spółek strategicznych, co daje państwu prawo do blokowania potencjalnej sprzedaży przedsiębiorstwa. „Nasi pracownicy doskonale wiedzą, że dostawy dronów to dla ukraińskich żołnierzy kwestia życia i śmierci. Popyt na nasze produkty jest ogromny. Najtrudniejsze dziś jest pozyskanie nowych, kompetentnych pracowników, by zwiększyć moce produkcyjne.” - przekazał prezes Wojciechowski.