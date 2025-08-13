Puls GPW: Dobre wieści z gospodarki. WIG20 znowu poniżej 3000 pkt.

Polskie indeksy reagują spadkami po publikacji wstępnych danych za PKB

Odcięcie dywidendy na PKN Orlen

Bank PKO BP z dobrymi wynikami za II kwartał

W trakcie trwania dzisiejszej sesji warszawskie indeksy tracą. Najgorzej radzi sobie w tym momencie WIG20, który notuje spadek o ponad 1% względem wczorajszego zamknięcia. Podobna sytuacja tyczy mWIG40 oraz sWIG80, które są na umiarkowanych minusach. Dzisiejsze spadki na warszawskim parkiecie wpisują się w naturalną realizację zysków po silnych wzrostach z lipca. Należy dodać, że pomimo solidnych danych makro dotyczących wstępnego odczytu PKB (wzrost +3,4%) i mocnych wyników PKO BP, inwestorzy wykazują ostrożność. Rynek wyraźnie wchodzi w fazę realizacji zysków, a sektory energetyczny i surowcowy, z Orlenem na czele, pełnią dziś rolę balastu dla szerokiego rynku.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) spadły poniżej psychologicznego poziomu 3000 pkt. Duży wpływ na spadkową korektę miała dzisiejsza odcięta dywidenda spółki Orlen, która negatywnie wpłynęła na sentyment inwestorów wobec całego sektora energetycznego. Mimo to notowania kontraktów utrzymują się w silnym trendzie wzrostowym

Źródło:xStation5

Wiadomości ze spółek:

PKO BP (PKO.BP) opublikował wyniki za drugi kwartał 2025. Spółka potwierdziła mocną pozycję w sektorze bankowym, raportując solidny wzrost wyniku netto i marży odsetkowej. Wyniki przebiły konsensus rynkowy, co pokazuje dobrą dynamikę operacyjną mimo chłodniejszego otoczenia makroekonomicznego. Na tle konkurencji, PKO BP wyróżnia się stabilnością marży odsetkowej i silną rentownością. W odróżnieniu od części konkurentów, którzy borykają się z presją kosztową, PKO BP skutecznie kontroluje wydatki, jednocześnie rozwijając skalę działalności i poprawiając wskaźniki efektywności. Rynek odebrał wyniki pozytywnie, choć wcześniejszy wzrost notowań sugeruje, że część tego optymizmu mogła zostać już wcześniej wyceniona.

Wyniki finansowe za drugi kwartał 2025

Zysk netto : 2,66 mld zł (+13,2% r/r, prognoza: 2,52 mld zł)



Wynik odsetkowy: 6,15 mld zł (+21,7% r/r)



Marża odsetkowa: 4,91% (spadek z 4,95% w I kw.)



Wynik z prowizji i opłat: 1,28 mld zł (spadek o 0,2% r/r)



Koszty operacyjne: 2,2 mld zł (+12,3% r/r)



Zwrot z kapitału (ROE): 19,4% (wzrost o 0,5 p.p. r/r)

Mercor S.A. (MCR.PL) opublikował dane o zamówieniach za lipiec 2025. Grupa Mercor potwierdziła silną pozycję na rynku, osiągając w lipcu zamówienia o wartości ok. 61,9 mln zł, czyli o 11% więcej r/r. W okresie luty–lipiec 2025 wartość pozyskanych kontraktów wyniosła ok. 344,0 mln zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Mo-BRUK (MBR.PL) zawarł istotną umowę na likwidację nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych. Spółka, działając w ramach konsorcjum, podpisała kontrakt o wartości 29,84 mln zł netto, który obejmuje przetworzenie odpadów do końca października 2026 roku. Umowa ma istotne znaczenie dla działalności spółki i jest zgodna z rynkowymi standardami.