Oracle rośnie dzięki umowie z TikTok

Akcje Oracle rosną o ponad 7% po doniesieniach o postępie w transakcji dotyczącej TikTok w USA oraz rozmowach fundraisingowych OpenAI, co podkreśla strategiczne umocnienie pozycji spółki w sektorze chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji.
ByteDance zgodził się sprzedać ponad 80% operacji TikTok w USA konsorcjum z udziałem Oracle, Silver Lake i MGX z Abu Zabi. Transakcja ma zaspokoić wymogi bezpieczeństwa narodowego i uniknąć zakazu funkcjonowania aplikacji w Stanach Zjednoczonych. Oracle i partnerzy przejmą większościowy pakiet w nowo utworzonej spółce TikTok US z planowanym zamknięciem pod koniec stycznia. Dzięki temu Oracle będzie odpowiedzialny za zarządzanie algorytmem, danymi użytkowników oraz infrastrukturą Oracle Cloud Infrastructure (OCI), co może znacząco zwiększyć przychody z chmury.
Równolegle OpenAI prowadzi wstępne negocjacje w sprawie pozyskania do 100 mld USD, co sygnalizuje silny apetyt inwestorów na AI i łagodzi presję kosztową Oracle z tytułu partnerstwa chmurowego z tą firmą.
Transakcja TikTok US umacnia pozycję Oracle w kluczowym segmencie rynku technologicznego, zwiększa znaczenie spółki w obszarze bezpieczeństwa danych i infrastruktury chmurowej oraz stwarza potencjał dalszego wzrostu wartości akcji w nadchodzących kwartałach.
