Kalendarz ekonomiczny: Minutki FOMC gwoździem programu (30.12.2025)

Punktem centralnym dzisiejszego kalendarza publikacji makro będą minutki z ostatniego posiedzenia FOMC. Pomimo gołębiego wydźwięku konferencji prezesa Fed oraz braku szczególnych obaw o inflację czy skutki zamknięcia rządu w USA, rynek dość konserwatywnie podchodzi do oczekiwanej postawy Fed w pierwszym kwartale 2026 roku (aktualnie rynek swapów wycenia jedynie 58% na kolejne cięcie przed końcem marca). Podziały w Fed zostaną prawdopodobnie wzię Po wczorajszym marazmie uwagę rynków może dodatkowo przykuć chociażby seria danych z Hiszpanii (CPI + sprzedaż detaliczna), powiązane z polityką Fed indeksy cen domów w USA czy PMI dla przemysłu w Chicago. Kluczowymi dla jutrzejszego otwarcia będą z kolei indeksy PMI dla Chin Kalendarz ekonomiczny na dziś: 09:00 CET, Hiszpania – Dane inflacyjne za grudzień: CPI Hiszpania: aktualnie 2,9%; prognoza 2,8% r/r; poprzednio 3,0% r/r;

HICP Hiszpania: aktualnie 3,0%; prognoza 3,0% r/r; poprzednio 3,2% r/r; 09:00 CET, Hiszpania – Sprzedaż detaliczna za listopad: Sprzedaż detaliczna Hiszpania: aktualnie 6%, poprzednio 3,8% r/r; 15:00 CET, Stany Zjednoczone – Indeks cen domów za październik: Rok do roku: poprzednio 1,7% r/r;

Miesiąc do miesiąca: prognoza 0,1% m/m; poprzednio 0,0% m/m; 15:00 CET, Stany Zjednoczone – Indeks cen domów S&P/CS Composite-20 (n.s.a.) za październik: prognoza 1,1% r/r; poprzednio 1,4% r/r; 15:45 CET, Stany Zjednoczone – Dane PMI za grudzień: Chicago PMI: prognoza 39,8; poprzednio 36,3; 20:00 CET, Stany Zjednoczone – Protokół z posiedzenia FOMC 22:30 CET, Stany Zjednoczone – Dane EIA: Tygodniowa zmiana zapasów ropy (API): poprzednio 2,400 mln; 02:30 CET, Chiny – Dane PMI za grudzień: Chiński zbiorczy PMI: poprzednio 49,7;

PMI dla przemysłu: prognoza 49,4; poprzednio 49,2;

PMI poza przemysłem: prognoza 49,8; poprzednio 49,5; 02:45 CET, Chiny – Dane PMI za grudzień: Caixin PMI dla przemysłu: prognoza 49,7 m/m; poprzednio 49,9 m/m;

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.