Srebro rośnie 3% i odrabia straty po potężnym spadku 📈

Srebro odrabia dziś stopniowo straty po wczorajszym, największym od 2021 roku krachu, w trakcie którego ceny spadły z okolic prawie 84 USD za uncję do ok. 70,5 USD. Dziś kruszec notowany jest w pobliżu 74 USD; wskaźnik RSI na interwale godzinowym wzrósł do ponad 50 punktów, sugerując wyczerpanie sił sprzedających w krótkim terminie, a cena konsoliduje między 23,6 a 38,2 zniesieniem Fibonacciego ostatniego impulsu wzrostowego. Powrót powyżej 75,6 USD może otworzyć dla srebra drogę do ok. 78 USD za uncję, gdzie znajdują się istotne reakcje cenowe. Cena notowana jest obecnie mniej więcej na poziomie 50-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej (pomarańczowa linia), co podkreśla, że reakcja z tego poziomu może podnieść zmienność kruszcu, w obie strony. Spadek poniżej 73 USD oznaczałby prawdopodobnie kolejny test wsparcia ok. 70 USD.
