PULS GPW: Entuzjazm słabnie, powrót do spadków

Wczorajsze deklaracje D. Trumpa dotyczące rzekomych rozmów z Iranem wywołały niemal euforyczną reakcję na rynkach. Spowodowało to, że wiele indeksów odrobiło większość lub całość strat poniesionych na otwarciu poniedziałkowych notowań. Nie inaczej było w przypadku WIG20. Dziś jednak entuzjazm osłabł, a rynek zaczyna zadawać sobie pytanie, czy wspomniane rozmowy w ogóle miały miejsce. Kontrakty na

WIG20 tracą ponad 1% na początku europejskiej sesji.

Dane makroekonomiczne:

GUS opublikował dane dotyczące bezrobocia z końca lutego. Stopa bezrobocia, zgodnie z oczekiwaniami, wzrosła do 6,1% z 6,0% w styczniu. Całkowita liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi już 954,9 tys. Najwyższe bezrobocie procentowe utrzymuje się w województwach warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim, gdzie sięga 10–9%.

Najwięcej bezrobotnych (w ujęciu liczbowym) jest w województwach śląskim oraz mazowieckim, ponad 80 tys. w każdym z nich. Najniższe bezrobocie utrzymuje się w Warszawie oraz Poznaniu, gdzie wynosi ok. 1%.

W20 (D1)

Indeks odrobił większość wczorajszych spadków, gwałtownie odbijając się od linii trendu (czerwonej), zatrzymując się dopiero na strefie oporu 3270 punktów. Obecnie kurs utrzymuje się na średniej EMA100, która może dać kupującym szansę na przejście powyżej poziomu 3270. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: