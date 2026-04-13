Puls GPW: Geopolityczna burza nie rusza rynków

Warszawska giełda zdaje się dziś kontynuować grę pod scenariusz deeskalacji, mimo że napięcia na linii USA Iran ponownie trafiły na pierwsze strony serwisów rynkowych.

Fiasko rozmów między Waszyngtonem a Teheranem oraz zapowiedź blokady Cieśniny Ormuz przez amerykańską marynarkę przełożyły się na wzrost cen ropy i powrót ostrzejszej retoryki, w tym scenariuszy całkowitego unicestwienia Iranu, o których mówił prezydent Donald Trump. Teoretycznie jest to zestaw czynników, który powinien wywołać wyraźny wzrost awersji do ryzyka. Tym razem reakcja rynków pozostaje jednak wyraźnie stonowana.

Inwestorzy zdają się zakładać, że obecne napięcia nie przerodzą się w pełnoskalowy konflikt. Utrzymanie kanałów dyplomatycznych oraz sam fakt kontynuacji rozmów sugerują, że obie strony dążą raczej do kontrolowanego obniżania napięcia niż jego eskalacji. W efekcie bazowym scenariuszem staje się stopniowe wygaszanie konfliktu w kolejnych tygodniach.

Coraz więcej wskazuje na to, że rynki dyskontują scenariusz stopniowego wygaszania konfliktu. Utrzymanie kanałów dyplomatycznych oraz sam fakt, że rozmowy między stronami w ogóle się odbywają, nawet jeśli nie przynoszą natychmiastowych rezultatów, jest interpretowany jako sygnał gotowości do ograniczania napięcia. Mechanizm schodzenia z “drabiny eskalacyjnej” wydaje się w tym kontekście bardziej prawdopodobny niż wejście w fazę otwartej konfrontacji. Jeszcze niedawno podobna konfiguracja czynników mogłaby wywołać gwałtowną przecenę aktywów ryzykownych, dziś jednak inwestorzy zachowują większy dystans i selektywnie podchodzą do ryzyka.

Na tym tle warszawski parkiet zachowuje się relatywnie stabilnie, choć nie jest całkowicie odporny na globalne nastroje. Na godzine 11:15 główne indeksy notują relatywnie niewielkie zmiany, WIG spada o około 0,4%, WIG20 cofa się o 0,3%, mWIG40 traci około 0.2%, natomiast sWIG80 rośnie o 0,3%. Taka struktura wskazuje raczej na selektywne podejście inwestorów niż na szeroką wyprzedaż ryzyka.

Dodatkowym wsparciem dla rynku pozostają czynniki regionalne. Zmiana polityczna na Węgrzech zwiększa szanse na poprawę relacji z Unią Europejską i odblokowanie środków unijnych. To z kolei może pozytywnie wpływać na postrzeganie całego regionu Europy Środkowo Wschodniej, w tym Polski.

W tle pojawiają się także bardziej konstruktywne sygnały z gospodarki. Najnowsze dane IRG SGH wskazują na poprawę klimatu koniunktury w przemyśle w marcu, co wzmacnia narrację o stopniowej stabilizacji aktywności gospodarczej.

Obraz rynku pozostaje więc spójny. Mimo obecności wyraźnych ryzyk geopolitycznych inwestorzy nie uciekają od ryzyka w sposób gwałtowny, lecz starają się wyceniać bardziej umiarkowany scenariusz rozwoju wydarzeń. Dominującym podejściem pozostaje chłodna kalkulacja i przekonanie, że napięcia na Bliskim Wschodzie będą raczej stopniowo wygaszane niż eskalowane, co pozwala utrzymywać względną stabilność również na warszawskim parkiecie.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 nieznacznie tracą na wartości. Spadki są jednak ograniczone, mimo fiaska rozmów na linii USA Iran, co sugeruje, że rynek w dużej mierze wycenia już scenariusz stopniowego wygaszania konfliktu, a nie jego eskalację. W efekcie reakcja inwestorów pozostaje wyraźnie stonowana.

Wiadomości ze spółek:

Miraculum(MIR.PL) poinformowało, że szacunkowe przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły około 15,4 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 3 procent w ujęciu rok do roku. Spółka utrzymuje więc dodatnią dynamikę sprzedaży, jednak jest ona wyraźnie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy notowano wzrosty dwucyfrowe. Odczyt ten sugeruje stopniowe wyhamowanie tempa rozwoju po bardzo mocnym 2025 roku

Spółka zależna Wasko(WAS.PL), czyli COIG, została wskazana jako wykonawca w przetargu PARP na wdrożenie systemu ERP. Oznacza to szansę na pozyskanie istotnego kontraktu w segmencie IT dla administracji publicznej. Informacja ta wspiera postrzeganie grupy jako podmiotu konsekwentnie rozwijającego działalność projektową i budującego portfel zamówień, który może przełożyć się na stabilne przychody w kolejnych kwartałach.

Wstępne wyniki Amica(AMC.PL) za 2025 rok wskazują na poprawę rentowności przy jednoczesnym spadku przychodów. EBITDA wzrosła do około 134,4 mln zł, a zysk brutto osiągnął poziom 41,9 mln zł, co oznacza wyraźną poprawę względem poprzedniego roku. Jednocześnie sprzedaż obniżyła się do około 2,41 mld zł, co odzwierciedla trudniejsze warunki rynkowe oraz osłabienie popytu w branży AGD w Europie.

Kogeneracja(KGN.PL) podała wstępne dane operacyjne za pierwsze trzy miesiące 2026 roku. W tym okresie produkcja energii elektrycznej wyniosła około 1101 GWh, natomiast produkcja ciepła osiągnęła poziom około 5029 TJ. W ujęciu segmentowym wyniki obejmują działalność wszystkich głównych jednostek grupy, w tym elektrociepłowni we Wrocławiu, Czechnicy, Zawidawiu oraz PGE Zielona Góra. Największy udział w całkowitej produkcji przypadł aktywom zlokalizowanym we Wrocławiu oraz w Zielonej Górze. Dane mają charakter operacyjny i wstępny, ale pokazują skalę bieżącej działalności produkcyjnej spółki w kluczowych segmentach energii elektrycznej i ciepła.