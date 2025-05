PULS GPW: Główne indeksy blisko wczorajszych cen zamknięcia, Grupa Pracuj prezentuje nową strategię

Grupa Pracuj (GPP.PL)

zaprezentowała wyniki za 1Q25. Spółka osiągnęła 204,9 mln zł przychodów (+5% r/r), co było wynikiem zgodnym z przewidywaniami konsensusu. Na poziomie wyniku skoryg. EBITDA spółka zaraportowała niewiele wyższy wynik od oczekiwań wynoszący 96,7 mln zł (+11% r/r). Tym samym spółka poprawiła marżę skoryg. EBITDA o 3 p.p. do 47%. Również na poziomie zysku operacyjnego Grupa Pracuj odnotowała dwucyfrowy wzrost do 84 mln zł (+12% r/r), co przełożyło się na pierwszy od 4Q22 powrót marży operacyjnej do poziomu 41%. W przypadku oczekiwań finansowych na 2025 r. spółka spodziewa się jednocyfrowego wzrostu przychodów w serwisach rekrutacyjnych (stanowiących 74% przychodów spółki w 1Q25) oraz spółka chce utrzymać 45% marżę skoryg. EBITDA w całym roku (w stosunku do 1Q oznacza to 2 p.p. marginesu spadku). Spółka zaprezentowała także swoją strategię do 2030 r. Zakłada ona średnioroczny organiczny wzrost przychodów na poziomie 11% (w czym mają pomóc Grupie akwizycje), wzmocnienie filaru HR Software do wyrównania proporcji w strukturze przychodów oraz utrzymanie konwersji gotówki na poziomie powyżej 90%. Spółka chce także docelowo wypłacać w formie dywidendy ponad 50% zysku netto, nie wykluczając przy tym skupu akcji.