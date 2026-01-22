PULS GPW: Gospodarka rozpędza się, wyceny na lokalnych szczytach

- Asbis rośnie na prognozach wyników
- Asbis rośnie na prognozach wyników
- Świetne dane z przemysłu, rosną wynagrodzenia
- PKN Orlen utrzymuje falę wzrostową
- WIG20 broni trendu
Czwartkowa sesja na GPW rozpoczyna się w umiarkowanie optymistycznych nastrojach. Indeks WIG20 odrabia część strat z ostatnich dni. Kontrakty na główny indeks rosną o ponad 1%.
Dane makroekonomiczne
Inwestorzy na polskim parkiecie otrzymali dziś dużą dawkę publikacji makroekonomicznych do interpretacji i wyceny:
- Ceny producentów w przemyśle (PPI) (grudzień), zmiana r/r: -2,5% (oczekiwano: -2,2%; poprzednio: -2,3%)
- Ceny producentów w przemyśle (PPI) (grudzień), zmiana m/m: -0,4% (oczekiwano: -0,1%; poprzednio: 0,1%)
- Produkcja budowlano-montażowa (grudzień), zmiana r/r: 4,5% (oczekiwano: -0,5%; poprzednio: 0,1%)
- Płace (grudzień), zmiana r/r: 8,6% (oczekiwano: 6,9%; poprzednio: 7,1%)
- Zatrudnienie (grudzień), zmiana r/r: -0,7% (oczekiwano: -0,7%; poprzednio: -0,8%)
- Produkcja przemysłowa (grudzień), zmiana r/r: 7,3% (oczekiwano: 2,9%; poprzednio: 0,8%)
Dane wskazują na przyspieszenie w gospodarce pod sam koniec roku, z dużymi wzrostami wynagrodzeń i produkcji. Spadają jednocześnie ceny producentów, co istotnie zwiększa siłę nabywczą wielu grup konsumentów. Pewien niepokój może budzić redukcja zatrudnienia, jednak pozostaje ona wciąż na niskim poziomie.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Ostatnia fala wzrostu pozwala kupującym obronić górne ograniczenie trendu wzrostowego, a także osiągnąć kolejny lokalny szczyt. Jeśli popytowi uda się wybić powyżej strefy oporu wyznaczonej przez ostatni szczyt, możliwe będzie wyznaczenie nowego, bardziej stromego trendu wzrostowego.
Wiadomości ze spółek
- Asbis (ASB.PL): Grupa publikuje szacunki wyników, w których chwali się wzrostem przychodów miesięcznych rok do roku o 36%, do poziomu 525 mln dolarów. Akcje spółki rosną o ponad 5%.
- Stalexport (STX.PL): Spółka publikuje strategię rozwoju i zmiany modelu biznesowego. Do 2030 r. spółka ma skoncentrować się bardziej na nieruchomościach, infrastrukturze transportowej i mobilności. Akcje spółki tracą ok. 6%.
- Votum (VOT.PL): Spółka informuje o szeregu transakcji zakupu akcji przez podmioty powiązane ze spółką. Akcje rosną o ponad 3%.
- PKN Orlen (PKN.PL): Spółka na początku tygodnia ogłosiła odkrycie nowych złóż gazu, a dziś rozpoczyna przygotowania portu serwisowego dla Baltic West. Akcje spółki rosną o ponad 3%.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.