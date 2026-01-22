PULS GPW: Gospodarka rozpędza się, wyceny na lokalnych szczytach

Czwartkowa sesja na GPW rozpoczyna się w umiarkowanie optymistycznych nastrojach. Indeks WIG20 odrabia część strat z ostatnich dni. Kontrakty na główny indeks rosną o ponad 1%.

Dane makroekonomiczne

Inwestorzy na polskim parkiecie otrzymali dziś dużą dawkę publikacji makroekonomicznych do interpretacji i wyceny:

Ceny producentów w przemyśle (PPI) (grudzień), zmiana r/r: -2,5% (oczekiwano: -2,2%; poprzednio: -2,3%)

Ceny producentów w przemyśle (PPI) (grudzień), zmiana m/m: -0,4% (oczekiwano: -0,1%; poprzednio: 0,1%)

Produkcja budowlano-montażowa (grudzień), zmiana r/r: 4,5% (oczekiwano: -0,5%; poprzednio: 0,1%)

Płace (grudzień), zmiana r/r: 8,6% (oczekiwano: 6,9%; poprzednio: 7,1%)

Zatrudnienie (grudzień), zmiana r/r: -0,7% (oczekiwano: -0,7%; poprzednio: -0,8%)

Produkcja przemysłowa (grudzień), zmiana r/r: 7,3% (oczekiwano: 2,9%; poprzednio: 0,8%)

Dane wskazują na przyspieszenie w gospodarce pod sam koniec roku, z dużymi wzrostami wynagrodzeń i produkcji. Spadają jednocześnie ceny producentów, co istotnie zwiększa siłę nabywczą wielu grup konsumentów. Pewien niepokój może budzić redukcja zatrudnienia, jednak pozostaje ona wciąż na niskim poziomie.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Ostatnia fala wzrostu pozwala kupującym obronić górne ograniczenie trendu wzrostowego, a także osiągnąć kolejny lokalny szczyt. Jeśli popytowi uda się wybić powyżej strefy oporu wyznaczonej przez ostatni szczyt, możliwe będzie wyznaczenie nowego, bardziej stromego trendu wzrostowego.

Wiadomości ze spółek