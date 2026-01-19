Puls GPW: Grenlandzki kryzys odbija się na Warszawie

Rynki światowe zaczynają tydzień od eskalacji napięć transatlantyckich związanych z Grenlandią. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 10-procentowych ceł na osiem państw europejskich, w tym Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię, w odpowiedzi na ich udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych. Od czerwca taryfy mają wzrosnąć do 25 procent, jeśli nie zostanie osiągnięta umowa w sprawie przejęcia wyspy przez USA. Unia Europejska wstrzymała ratyfikację umowy handlowej z USA i przygotowuje własne cła o wartości do 93 miliardów euro, co grozi eskalacją konfliktu handlowego i rosnącym napięciem na rynkach.

Warszawska giełda reaguje wyraźnie negatywnie. Na godzinę 12:40 WIG20 traci prawie 1% i kontynuuje spadki rozpoczęte w poprzednim tygodniu. Indeks blue chipów otworzył się luką w dół w okolicach 3270 punktów i szybko spadł poniżej 3250 punktów. Sesja poranna określana jest jako „czerwona” przy wysokiej aktywności. Z kolei mWIG40 i sWIG80 radzą sobie nieco lepiej dzięki selekcji w szeroki rynek, choć również solidarnie tracą, odpowiednio 0,7 oraz 0,3 procenta.

W tym samym czasie informacje makroekonomiczne w regionie są relatywnie stabilne. W strefie euro ceny konsumpcyjne w grudniu 2025 roku wzrosły o 1,9% rok do roku, nieco mniej niż wcześniej szacowano. Miesięczny wzrost HICP wyniósł 0,2% w porównaniu z listopadem, co wskazuje na umiarkowaną dynamikę cen. Stabilizacja inflacji w okolicach celu Europejskiego Banku Centralnego może ograniczać presję na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej i wspierać rynki aktywów w regionie.

Dla Polski prognozy MFW pozostają stosunkowo optymistyczne. Wzrost PKB w 2026 roku podniesiono do 3,5%, natomiast na 2027 rok obniżono go do 2,7%. Mocniejszy wzrost w krótkim terminie wspiera spółki cykliczne, natomiast spowolnienie w średnim okresie zwiększa wrażliwość rynku na ryzyka inflacyjne i działania polityki monetarnej. Połączenie napięć geopolitycznych z solidnymi fundamentami makroekonomicznymi tworzy złożone środowisko dla inwestorów, w którym zarówno ryzyka, jak i szanse wymagają uważnej obserwacji i szybkiej reakcji.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) wyraźnie tracą podczas dzisiejszej sesji. Obecna korekta jest konsekwencją napięć geopolitycznych związanych z sytuacją na Grenlandii oraz wprowadzeniem ceł przez administrację amerykańską na wybrane kraje europejskie. Wykładnicze średnie kroczące (EMA) dla okresów 50, 120 i 100 pozostają poniżej aktualnych cen, co wskazuje na utrzymujący się trend wzrostowy i stanowią istotne wsparcie na wypadek pogłębienia korekty. Dodatkowo wskaźnik RSI utrzymuje się około poziomu 60, co oznacza, że momentum pozostaje umiarkowanie silne, ale nie wyklucza krótkoterminowego spadku.

