Puls GPW: Grenlandzki kryzys odbija się na Warszawie

Rynki światowe zaczynają tydzień od eskalacji napięć transatlantyckich związanych z Grenlandią. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 10-procentowych ceł na osiem państw europejskich, w tym Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię, w odpowiedzi na ich udział w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych. Od czerwca taryfy mają wzrosnąć do 25 procent, jeśli nie zostanie osiągnięta umowa w sprawie przejęcia wyspy przez USA. Unia Europejska wstrzymała ratyfikację umowy handlowej z USA i przygotowuje własne cła o wartości do 93 miliardów euro, co grozi eskalacją konfliktu handlowego i rosnącym napięciem na rynkach.
Warszawska giełda reaguje wyraźnie negatywnie. Na godzinę 12:40 WIG20 traci prawie 1% i kontynuuje spadki rozpoczęte w poprzednim tygodniu. Indeks blue chipów otworzył się luką w dół w okolicach 3270 punktów i szybko spadł poniżej 3250 punktów. Sesja poranna określana jest jako „czerwona” przy wysokiej aktywności. Z kolei mWIG40 i sWIG80 radzą sobie nieco lepiej dzięki selekcji w szeroki rynek, choć również solidarnie tracą, odpowiednio 0,7 oraz 0,3 procenta.
W tym samym czasie informacje makroekonomiczne w regionie są relatywnie stabilne. W strefie euro ceny konsumpcyjne w grudniu 2025 roku wzrosły o 1,9% rok do roku, nieco mniej niż wcześniej szacowano. Miesięczny wzrost HICP wyniósł 0,2% w porównaniu z listopadem, co wskazuje na umiarkowaną dynamikę cen. Stabilizacja inflacji w okolicach celu Europejskiego Banku Centralnego może ograniczać presję na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej i wspierać rynki aktywów w regionie.
Dla Polski prognozy MFW pozostają stosunkowo optymistyczne. Wzrost PKB w 2026 roku podniesiono do 3,5%, natomiast na 2027 rok obniżono go do 2,7%. Mocniejszy wzrost w krótkim terminie wspiera spółki cykliczne, natomiast spowolnienie w średnim okresie zwiększa wrażliwość rynku na ryzyka inflacyjne i działania polityki monetarnej. Połączenie napięć geopolitycznych z solidnymi fundamentami makroekonomicznymi tworzy złożone środowisko dla inwestorów, w którym zarówno ryzyka, jak i szanse wymagają uważnej obserwacji i szybkiej reakcji.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Kontrakty na indeks WIG20 (W20) wyraźnie tracą podczas dzisiejszej sesji. Obecna korekta jest konsekwencją napięć geopolitycznych związanych z sytuacją na Grenlandii oraz wprowadzeniem ceł przez administrację amerykańską na wybrane kraje europejskie. Wykładnicze średnie kroczące (EMA) dla okresów 50, 120 i 100 pozostają poniżej aktualnych cen, co wskazuje na utrzymujący się trend wzrostowy i stanowią istotne wsparcie na wypadek pogłębienia korekty. Dodatkowo wskaźnik RSI utrzymuje się około poziomu 60, co oznacza, że momentum pozostaje umiarkowanie silne, ale nie wyklucza krótkoterminowego spadku.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Budimex(BDX.PL) podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na zaprojektowanie i budowę dziewięciokilometrowego odcinka drogi ekspresowej S8 między węzłem Łagiewniki Zachód a węzłem Niemcza na trasie Wrocław–Kłodzko. Wartość kontraktu wynosi 312,2 miliona złotych netto. Prace mają zostać zakończone w ciągu 39 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym okres realizacji nie obejmuje zimowych miesięcy.
- Orlen(PKN.PL) poinformował o rozwoju swojego portfela odnawialnych źródeł energii poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy około 40 MW w sąsiedztwie rafinerii w Płocku. Instalacja ma produkować około 45 tys. MWh energii rocznie i zasilać bezpośrednio zakład. Będzie to trzecia farma PV w Płocku, a realizacja projektu wynika z nabycia przez Orlen 100 % udziałów w firmie posiadającej prawa do inwestycji.
- Medinice(ICE.PL) poinformowało, że złożyło finalny wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków dla swojego systemu CoolCryo, technologii do chirurgicznej krioablacji serca. Złożenie dokumentów stanowi kluczowy etap w dopuszczeniu urządzenia do sprzedaży na rynku USA i otwiera drogę do jego komercyjnego wdrożenia po uzyskaniu zgody FDA.
- Spółka Creepy Jar(CRJ.PL) poinformowała, że jej gra „StarRupture” w wersji Early Access na platformie Steam osiągnęła sprzedaż przekraczającą 500 000 egzemplarzy w ciągu pierwszych 11 dni od premiery.
Bliżej rynków - Poranne webinarium (21.01.2026)
Akcje Netflixa toną na giełdzie. Powtórka z 2022 roku?
Akcje Netflixa tracą ponad 4% po wynikach 📉 Gigant zawiódł Wall Street?
Podsumowanie dnia: Wyprzedaż amerykańskich aktywów 💸 Kapitał płynie do złota i franka (20.01.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.