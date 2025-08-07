PULS GPW: Historyczne rekordy na polskiej giełdzie

Wzrosty na polskiej giełdzie

Pekao z mocnymi wynikami

Synektik traci mimo utrzymania solidnych dynamik przychodów w 3Q24/25 Dzisiejsza sesja stanowi wejście polskich indeksów na nowe rekordy. WIG20 testuje dzisiaj psychologiczny poziom 3000 pkt, co oznacza najwyższy poziom indeksu od 2008 r. Jednocześnie wzrosty głównego indeksu wypychają na nowe historyczne szczyty szeroki indeks, który przebił dziś poziom 110 tys. pkt. Na szerokim rynku szczególnie pozytywnie radzą sobie banki, których sektor zyskuje ponad 3,2%. Sygnał ten wskazuje na wciąż pozytywne nastawienie zagranicy do polskiego rynku. Dodatkowo, mocne wyniki polskich instytucji finansowych napędzają optymizm. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P. Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P. Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) wspinają się na nowe tegoroczne szczyty, testując wybicie oporu w ok. 2965 pkt. Strefa ta działa jako mocny opór przez ostatni miesiąc, stąd dynamiczne wybicie powyżej tej strefy może stworzyć ryzyko korekty. Wciąż jednak kontraktu wskazują na pozytywne nastawienie inwestorów do polskiego rynku, a chwilowe konsolidacje pozostają bardziej prawdopodobne niż mocniejsze spadki i pełne odwrócenie trendu. Źródło: xStation Wiadomości ze spółek: Bank Pekao (PEO.PL) zaprezentował wyniki finansowe za 1H25. Spółka osiągnęła w 2Q25 wynik odsetkowy wynoszący 3,45 mld zł (+17,9% r/r), co oznacza wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Pozytywne trendy widać także na wyniku z prowizji, który wzrósł 9,8% r/r do 765 mln zł. Wynik ten był lepszy od oczekiwań. Nieco szybszy od oczekiwań wzrost kosztów operacyjnych nie odbił się negatywnie na dynamikach wyników. Jednocześnie zysk netto wzrósł w 2Q do 1,6 mld zł (+12,8% r/r). W całym półroczu zysk netto wzrósł do 3,29 mld zł, z czego po wyłączeniu rezerw na ryzyko prawne oraz efektu wakacji kredytowych wynik ten wyniósł 4,12 mld zł. WYNIKI FINANSOWE 2Q25: Wynik odsetkowy: 3 446 mln zł (+17,9% r/r); konsensus: 3 425,9 mln zł (+0,6%)

Wynik z prowizji: 765 mln zł (+9,8% r/r); konsensus: 752,0 mln zł (+1,7%)

Koszty operacyjne: 1 402 mln zł (+4,5% r/r); konsensus: 1 387,4 mln zł (+1,1%)

Saldo rezerw: –231 mln zł (–0,4% r/r); konsensus: –215,1 mln zł (–7,4%)

Zysk netto: 1 601 mln zł (+12,8% r/r); konsensus: 1 553,3 mln zł (+3,1%) Asbis (ASB.PL) również zaprezentował wyniki za 2Q25. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 949,3 mln zł, co oznacza +47% r/r, co finalnie wyszło ponad 5,8% ponad oczekiwania konsensusu. Wynik EBITDA wzrósł do 26 mln zł (+48,6% r/r), a na poziomie wyniku operacyjnego spółka zaraportowała 23,5 mln zł (+53,6% r/r). W stosunku do oczekiwań rynkowych Asbis rozczarował na poziomie zysku netto, który wyniósł 12,1 mln zł, wobec oczekiwań zakładających 13,5 mln zł. Zarząd poinformował o pozytywnych oczekiwaniach w stosunku do kolejnych kwartałów, szczególnie w obliczu prawnych rozwiązań na rynku w Kazachstanie, które powinny uderzyć w nielegalnie sprzedawane smartfony i urządzenia. WYNIKI ZA 2Q25: Przychody: 949,3 mln zł (+47,0% r/r); konsensus: 897,4 mln zł (+5,8%)

EBITDA: 26,0 mln zł (+48,6% r/r); konsensus: 25,8 mln zł (+0,9%)

EBIT: 23,5 mln zł (+53,6% r/r); konsensus: 23,7 mln zł (–1,0%)

Zysk netto j.d.: 12,1 mln zł (+95,2% r/r); konsensus: 13,5 mln zł (–10,4%) Synektik (SNT.PL) traci dziś ponad 4% po publikacji wyników za 3Q25 (Synektik ma przesunięty rok obrotowy). Spółka podtrzymała dwucyfrową dynamikę przychodów, które wzrosły do 154,23 mln zł. Wynik EBITDA z działalności kontynuowanej wyniósł 122,5 mln zł, a wynik netto 85,7 mln zł. Spółka osiągnęła solidny wzrost przychodów segmentu sprzętu medycznego wynoszący 22% r/r, a powtarzalne przychody w segmencie wzrosły o 69% r/r. Finalnie wyniki pozostają pozytywne i wskazują na silne dynamiki kluczowej działalności Synektika. Mimo to dzisiejsza reakcja wskazuje na negatywne przyjęcie przez rynek wyników.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.