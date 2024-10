PULS GPW: Indeksy chcą odreagować spadki, 11 bit studios przesuwa premierę gry

podjęło decyzję o przesunięciu premiery gry "The Alters" z IV kwartału 2024 roku na I kwartał 2025 roku. Prezes Przemysław Marszał wyjaśnił, że decyzja ta wynika z chęci lepszego przygotowania do debiutu rynkowego, wykorzystując doświadczenia zebrane przy premierze "Frostpunka 2". Spółka planuje wykorzystać dodatkowy czas na intensyfikację działań marketingowych i zwiększenie zainteresowania tytułem. "The Alters" zadebiutuje jednocześnie na PC i konsolach, będzie również dostępna w usłudze PC Game Pass i Xbox Game Pass. W czerwcowych testach beta gra uzyskała oceny na poziomie 89%.

podjęło decyzję o przesunięciu premiery gry "The Alters" z IV kwartału 2024 roku na I kwartał 2025 roku. Prezes Przemysław Marszał wyjaśnił, że decyzja ta wynika z chęci lepszego przygotowania do debiutu rynkowego, wykorzystując doświadczenia zebrane przy premierze "Frostpunka 2". Spółka planuje wykorzystać dodatkowy czas na intensyfikację działań marketingowych i zwiększenie zainteresowania tytułem. "The Alters" zadebiutuje jednocześnie na PC i konsolach, będzie również dostępna w usłudze PC Game Pass i Xbox Game Pass. W czerwcowych testach beta gra uzyskała oceny na poziomie 89%.

podjęło decyzję o przesunięciu premiery gry "The Alters" z IV kwartału 2024 roku na I kwartał 2025 roku. Prezes Przemysław Marszał wyjaśnił, że decyzja ta wynika z chęci lepszego przygotowania do debiutu rynkowego, wykorzystując doświadczenia zebrane przy premierze "Frostpunka 2". Spółka planuje wykorzystać dodatkowy czas na intensyfikację działań marketingowych i zwiększenie zainteresowania tytułem. "The Alters" zadebiutuje jednocześnie na PC i konsolach, będzie również dostępna w usłudze PC Game Pass i Xbox Game Pass. W czerwcowych testach beta gra uzyskała oceny na poziomie 89%.

podjęło decyzję o przesunięciu premiery gry "The Alters" z IV kwartału 2024 roku na I kwartał 2025 roku. Prezes Przemysław Marszał wyjaśnił, że decyzja ta wynika z chęci lepszego przygotowania do debiutu rynkowego, wykorzystując doświadczenia zebrane przy premierze "Frostpunka 2". Spółka planuje wykorzystać dodatkowy czas na intensyfikację działań marketingowych i zwiększenie zainteresowania tytułem. "The Alters" zadebiutuje jednocześnie na PC i konsolach, będzie również dostępna w usłudze PC Game Pass i Xbox Game Pass. W czerwcowych testach beta gra uzyskała oceny na poziomie 89%.

podjęło decyzję o przesunięciu premiery gry "The Alters" z IV kwartału 2024 roku na I kwartał 2025 roku. Prezes Przemysław Marszał wyjaśnił, że decyzja ta wynika z chęci lepszego przygotowania do debiutu rynkowego, wykorzystując doświadczenia zebrane przy premierze "Frostpunka 2". Spółka planuje wykorzystać dodatkowy czas na intensyfikację działań marketingowych i zwiększenie zainteresowania tytułem. "The Alters" zadebiutuje jednocześnie na PC i konsolach, będzie również dostępna w usłudze PC Game Pass i Xbox Game Pass. W czerwcowych testach beta gra uzyskała oceny na poziomie 89%.

podjęło decyzję o przesunięciu premiery gry "The Alters" z IV kwartału 2024 roku na I kwartał 2025 roku. Prezes Przemysław Marszał wyjaśnił, że decyzja ta wynika z chęci lepszego przygotowania do debiutu rynkowego, wykorzystując doświadczenia zebrane przy premierze "Frostpunka 2". Spółka planuje wykorzystać dodatkowy czas na intensyfikację działań marketingowych i zwiększenie zainteresowania tytułem. "The Alters" zadebiutuje jednocześnie na PC i konsolach, będzie również dostępna w usłudze PC Game Pass i Xbox Game Pass. W czerwcowych testach beta gra uzyskała oceny na poziomie 89%.

sprzedał 355 lokali w III kwartale 2024 roku. W okresie styczeń-wrzesień spółka zawarła 1 630 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi spadek o 13,9% rok do roku. Na koniec III kwartału grupa posiadała 209 aktywnych umów rezerwacyjnych. Prezes Zbigniew Juroszek zauważył, że część klientów wstrzymuje się z decyzjami zakupowymi w oczekiwaniu na rządowe wsparcie dla nabywców. Spółka podtrzymuje tegoroczny cel sprzedażowy na poziomie 2,3-2,5 tys. mieszkań.

sprzedał 355 lokali w III kwartale 2024 roku. W okresie styczeń-wrzesień spółka zawarła 1 630 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi spadek o 13,9% rok do roku. Na koniec III kwartału grupa posiadała 209 aktywnych umów rezerwacyjnych. Prezes Zbigniew Juroszek zauważył, że część klientów wstrzymuje się z decyzjami zakupowymi w oczekiwaniu na rządowe wsparcie dla nabywców. Spółka podtrzymuje tegoroczny cel sprzedażowy na poziomie 2,3-2,5 tys. mieszkań.

sprzedał 355 lokali w III kwartale 2024 roku. W okresie styczeń-wrzesień spółka zawarła 1 630 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi spadek o 13,9% rok do roku. Na koniec III kwartału grupa posiadała 209 aktywnych umów rezerwacyjnych. Prezes Zbigniew Juroszek zauważył, że część klientów wstrzymuje się z decyzjami zakupowymi w oczekiwaniu na rządowe wsparcie dla nabywców. Spółka podtrzymuje tegoroczny cel sprzedażowy na poziomie 2,3-2,5 tys. mieszkań.

sprzedał 355 lokali w III kwartale 2024 roku. W okresie styczeń-wrzesień spółka zawarła 1 630 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi spadek o 13,9% rok do roku. Na koniec III kwartału grupa posiadała 209 aktywnych umów rezerwacyjnych. Prezes Zbigniew Juroszek zauważył, że część klientów wstrzymuje się z decyzjami zakupowymi w oczekiwaniu na rządowe wsparcie dla nabywców. Spółka podtrzymuje tegoroczny cel sprzedażowy na poziomie 2,3-2,5 tys. mieszkań.

sprzedał 355 lokali w III kwartale 2024 roku. W okresie styczeń-wrzesień spółka zawarła 1 630 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi spadek o 13,9% rok do roku. Na koniec III kwartału grupa posiadała 209 aktywnych umów rezerwacyjnych. Prezes Zbigniew Juroszek zauważył, że część klientów wstrzymuje się z decyzjami zakupowymi w oczekiwaniu na rządowe wsparcie dla nabywców. Spółka podtrzymuje tegoroczny cel sprzedażowy na poziomie 2,3-2,5 tys. mieszkań.

sprzedał 355 lokali w III kwartale 2024 roku. W okresie styczeń-wrzesień spółka zawarła 1 630 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi spadek o 13,9% rok do roku. Na koniec III kwartału grupa posiadała 209 aktywnych umów rezerwacyjnych. Prezes Zbigniew Juroszek zauważył, że część klientów wstrzymuje się z decyzjami zakupowymi w oczekiwaniu na rządowe wsparcie dla nabywców. Spółka podtrzymuje tegoroczny cel sprzedażowy na poziomie 2,3-2,5 tys. mieszkań.

Dadelo (DADA.PL)