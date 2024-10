PULS GPW: Indeksy kontynuują wzrosty, Wittchen i Selena publikują mocne wyniki

Wittchen (WTN.PL)

opublikował wyniki za 2Q24. Spółce udało się powrócić do dodatniej dynamiki sprzedaży a 2Q24 jest pierwszym od 1Q23, kiedy tempo zmiany sprzedaży wzrosło w stosunku do poprzedniego kwartału. Mimo to spółka dalej mierzy się ze spadkiem marży ze sprzedaży brutto, za to w 2Q24 udało jej się poprawić marże ze sprzedaży. Po sezonowym spadki marży operacyjnej w 1Q24, Wittchen zanotował wzrost w tym kwartale do 14,7%. Zysk operacyjny powoli odbudowuje się w okolice wartości z 2Q22, i znacznie przewyższył oczekiwania rynkowe. Podobnie oczekiwania konsensusu przebił zysk netto, którego spadek w ujęciu r/r wynika przede wszystkim z różnić kursowych. Wittchen osiągnął takie wyniki we wciąż niełatwym otoczeniu rynkowym, na które wskazuje wciąż niskie odczyty sprzedaży detalicznej w kluczowych dla spółki segmentach, a także schłodzenie na rynku niemieckim, które jest kluczowym kierunkiem eksportu dla spółki. Notowania Wittchena po mocnym otwarciu (+4%) spadają w dalszej części sesji i obecnie spółka notowana jest ok. 0,7% poniżej wczorajszej ceny zamknięcia.