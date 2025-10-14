Michelin obniża prognozy na 2025 rok, akcje mocno tracą!

- Firma przewiduje zysk operacyjny na poziomie 2,6–3 mld euro, poniżej wcześniejszych oczekiwań.
Michelin, jeden z czołowych producentów opon na świecie, poinformował o znaczącym obniżeniu swoich prognoz finansowych na rok 2025. Decyzja ta odbiła się szerokim echem na giełdzie, a inwestorzy zareagowali negatywnie, co skutkuje drastycznym spadkiem kursu akcji Michelin na giełdzie. Akcje spółki spadają w tym momencie o ponad 8% na francuskim parkiecie.
Przyczyną rewizji są trudności rynkowe, które szczególnie doskwierają Michelinowi w Ameryce Północnej. Firma skorygowała swoje oczekiwania dotyczące zysków operacyjnych segmentu do poziomu między 2,6 a 3 miliardami euro, znacznie poniżej wcześniejszych szacunków przekraczających 3,4 miliarda euro. Zmniejszyły się także prognozy dotyczące wolnych przepływów pieniężnych przed planowanymi przejęciami, które teraz szacowane są na 1,5–1,8 miliarda euro.
Wśród głównych problemów wymienia się blisko 10-procentowy spadek sprzedaży w Ameryce Północnej w trzecim kwartale. Sytuacja ta pokazuje, że sektor europejski motoryzacyjny stoi przed wyzwaniami związanymi z niepewną sytuacją gospodarczą na świecie.
