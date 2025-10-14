Puls GPW: Polski parkiet kontynuuje spadki

Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą pomoc dla JSW, ale uzależnił ją od działań naprawczych i odpowiedzialnej polityki płacowej

Ten tydzień zdecydowanie nie sprzyja warszawskiemu parkietowi. Mamy do czynienia z kolejnym dniem pogłębionych spadków. Główny indeks WIG20 traci w połowie sesji ponad 2%, a głównymi hamulcowymi są spółki wydobywcze. Szeroki parkiet spada o ponad 1,5%, podobnie jak indeks średnich spółek mWIG40, który cofa się o 1,5%. Najlepiej radzą sobie najmniejsze spółki z indeksu sWIG80, które tracą względem wczorajszego dnia zaledwie 0,9%.

Premier Donald Tusk zadeklarował gotowość do udzielenia wsparcia Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), jednocześnie zaznaczając, że pomoc państwa nie może oznaczać akceptacji nieodpowiedzialnej polityki płacowej. Jak podkreślił, nie powinno dochodzić do sytuacji, w której pogłębiające się problemy finansowe spółki idą w parze z rosnącymi wynagrodzeniami. Szef rządu zaznaczył, że oczekuje od JSW działań naprawczych i większej odpowiedzialności po stronie zarządu oraz pracowników.

Indeks WIG20 kontynuuje spadki i zbliża się do dolnego ograniczenia konsolidacji w rejonie 2750 pkt. Notowania znajdują się pod wszystkimi kluczowymi średnimi kroczącymi, co wskazuje na przewagę podaży i osłabienie rynku w krótkim terminie. Przełamanie wsparcia na 2800 pkt może otworzyć drogę do dalszej korekty w kierunku 2650–2600 pkt.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Grupa Bogdanka(LWB.PL) przedstawiła wstępne wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2025 roku. Firma osiągnęła EBITDA na poziomie 302,4 mln zł oraz zysk netto wynoszący 129,9 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2,009 mld zł, a zysk operacyjny (EBIT) osiągnął 141,4 mln zł. W analizowanym okresie spółka wyprodukowała 5,2 mln ton węgla handlowego i sprzedała 5,33 mln ton. Wyniki obciążył jednorazowy koszt związany z usunięciem szkody w majątku podziemnym, który wyniósł 144,85 mln zł. Bogdanka zaznacza, że dane mają charakter szacunkowy i mogą zostać skorygowane po przygotowaniu pełnego raportu finansowego.

Polimex Mostostal(PXM.PL) podpisał aneks do umowy generalnej dotyczącej udzielania gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. (PZU). Dokument precyzuje warunki, na jakich PZU będzie wystawiać gwarancje w ramach ustalonych limitów zaangażowania. Umowa jest przedłużeniem wcześniejszych porozumień zawartych w latach 2017–2023. Szczegóły dotyczące wysokości limitów i czasu trwania umowy nie zostały ujawnione w raportach publicznych.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW.PL) może otrzymać decyzję o zwrocie składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld zł jeszcze przed końcem października 2025 roku, jak poinformował wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Ministerstwo pracuje nad odpowiednim wnioskiem, a planowana nowelizacja prawa górniczego może umożliwić JSW skorzystanie z rządowego programu dopłat do odpraw dla pracowników, który ma zostać przyjęty w tym roku. JSW prowadzi przygotowania do procesu restrukturyzacji, który przewiduje m.in. obniżkę wynagrodzeń o co najmniej 15 procent oraz potencjalne zmniejszenie zatrudnienia. W pierwszej połowie 2025 roku spółka odnotowała istotną stratę netto sięgającą ponad 2 mld zł, co jest efektem spadku cen węgla. Celem restrukturyzacji jest poprawa płynności finansowej i zapewnienie długofalowej stabilności firmy, m.in. poprzez negocjacje z instytucjami finansowymi i wsparcie ze strony Skarbu Państwa.