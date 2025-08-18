PULS GPW: Inwestorzy lekko rozczarowani po spotkaniu Trump-Putin

Powrót do lekkich wzrostów na polskich indeksach

Brak przełomu w sprawie Ukrainy

CCC zapowiada nowe przejęcie Dzisiejsza sesja na giełdzie zdominowana jest przez spokojne ruchy na indeksach. W obliczu braku przełomu po spotkaniu Putina z Trumpem w weekend polski rynek rozpoczął sesję na czerwono, jednak w drugiej części poniedziałkowego handlu widzimy odbudowanie pozycji i obecnie wszystkie główne indeksy notują wzrosty. Najlepiej radzi sobie mWIG40, który rośnie prawie 0,6%. WIG20 zyskuje 0,3%, a sWIG80 lekko poniżej 0,2%. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) konsolidują się dzisiaj w okolicy 2966 pkt. Wybicie powyżej tego poziomu wciąż nie jest potwierdzone wobec pierwszej wyraźniejszej korekty notowań od momentu przebicia oporu, jednak jeśli notowaniom uda się wyznaczyć nowe wsparcie natym poziomie, może to otworzyć bykom drogę do wypchnięcia i utrzymania kontraktów na poziomach powyżej 3000 pkt. Jednocześnie zasięg potencjalnej korekty wciąż utrzymującej wyraźny trend wzrsotowy sięga ok. 2900-2920 pkt, strefy wyznaczonej przez wsparcie z lipcowej konsolidacji oraz poziomu wykładnicznej średniej kroczącej EMA20 (żółta linia na wykresie). Źródło: xStation Wiadomości ze spółek: CCC (CCC.PL) zapowiedziało plan przejęcia malborskiej firmy MKRI poprzez nabycie co najmniej 41% udziałów w kapitale. MKRI prowadzi sklepy z odzieżą i obuwiem pod szyldami kaes. oraz Worldbox. Tym samym przejęcie firmy przez CCC oznaczałoby włączenie kolejnej marki z tego samego segmentu. CCC czeka teraz na decyzję UOKiK. Notowania spółki zyskują dzisiaj ok. 1,3%.

Molecure (MOC.PL) otrzymało zgodę na rozszerzenie badań klinicznych o dwa ośrodki kliniczne w Holandii. Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia rekrutacji pacjentów, która ma ruszyć na początku września. Zgodnie z zapowiedziami spółki rozszerzenie badania klinicznego może zwiększyć tempo projektu KITE. Po mocnym odbiciu z końcówki lipca notowania pozostają w wyraźnej konsolidacji.

Creepy Jar (CRJ.PL) zapowiedziało premierę early access gry StarRupture na 6 stycznia 2026 r. Obecnie grę na platformie Steam śledzi ponad 50 tys. użytkowników, a tytuł znajduje się na 51 miejscu wishlisty.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.