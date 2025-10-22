Tesla traci 1,30% mimo rekordowych przychodów 🔎

Najważniejsze wnioski Tesla odnotowała rekordowe przychody i wolne przepływy (FCFF) dzięki rosnącej liczbie sprzedanych pojazdów i rosnącemu wdrożeniu magazynów energii.

Marże w branży motoryzacyjnej nadal pozostają pod presją.

Perspektywy pozostają zorientowane na wzrost, ale z ostrożnością, biorąc pod uwagę cła i niepewność makroekonomiczną.

Akcje spadają o 1,30% po zamknięciu sesji.

Tesla odnotowała rekordowe przychody kwartalne oraz istotnie wyższe wolne przepływy pieniężne napędzane najwyższą w historii liczbą dostarczonych pojazdów oraz rekordowymi wdrożeniami magazynów energii. Marże w segmencie motoryzacyjnym pozostają niższe r/r z powodu wyższych kosztów operacyjnych, taryf i miksu sprzedaży. Mimo to spółce nadal udało się wygenerować znaczną nadwyżkę gotówki. Zarząd stawia zdecydowanie na AI (wdrożenie FSD v14, pilotaże Robotaxi) oraz nowe produkty (Model 3/Y Standard, Model YL, Megapack 3/Megablock), zachowując jednocześnie ostrożny ton wobec ryzyk makro i handlowych. Najważniejsze wyniki Przychody ogółem : $28,10 mld (+12% r/r)

: $28,10 mld (+12% r/r) GAAP operating income / marża : $1,62 mld / 5,8%

: $1,62 mld / 5,8% GAAP net income : $1,37 mld; non-GAAP net income: $1,77 mld (EPS non-GAAP $0,50)

: $1,37 mld; non-GAAP net income: $1,77 mld (EPS non-GAAP $0,50) Adjusted EBITDA / marża : $4,23 mld / 15,0%

: $4,23 mld / 15,0% Operacyjny przepływ pieniężny / FCF : $6,24 mld / $3,99 mld (rekord)

: $6,24 mld / $3,99 mld (rekord) Gotówka i inwestycje : $41,65 mld (+4,9 mld k/k)

: $41,65 mld (+4,9 mld k/k) Dostawy pojazdów : 497 099 (+7% r/r); dni zapasów: 10

: 497 099 (+7% r/r); dni zapasów: 10 Magazyny energii : 12,5 GWh (+81% r/r)

: 12,5 GWh (+81% r/r) Sieć Supercharger: 7 753 stacje / 73 817 złączy (+16–18% r/r) Komentarz zarządu Zarząd pozostaje optymistyczny podkreślając, że obecna produkcja służy jako podstawa do monetyzacji oferty usługowej opartej o AI. Komentarze sugerują krótkoterminową niepewność związaną z polityką handlową i fiskalną. Jednak przyszłe linie produkcyjne (Cybercab/Robotaxi, Semi, Megapack 3, Optimus) podtrzymują wysoki potencjał do dalszej komercjalizacji. FSD v14 zaczęło być wdrażane, integrując dużą część modelu Robotaxi z lepszą obsługą złożonych scenariuszy. Usługa Robotaxi rozszerzona w Austin oraz uruchomiono ride-hailing w rejonie Bay Area, aby zbierać dane przed skalowaniem komercyjnym.

Zarząd wskazuje na rosnące taryfy i niepewność łańcuchów dostaw jako czynniki podnoszące koszty i ograniczające elastyczność cenową. Lokalne źródła baterii i napędów mają z czasem ograniczyć ryzyko.

Moc treningowa AI wzrosła do ~81 tys. GPU klasy H100. Wzrost ten ma być dalej utrzymany dzięki współpracy z Samsungiem w zakresie produkcji zaawansowanych chipów AI w USA. Poszczególne segmenty Dostawy : 497 099 pojazdów (+7% r/r); dni zapasów spadły do 10. Model 3/Y: 481 166 dostaw.

: 497 099 pojazdów (+7% r/r); dni zapasów spadły do 10. Model 3/Y: 481 166 dostaw. Magazyny energii : Wdrożenia 12,5 GWh (+81% r/r) i rekordowy kwartalny zysk brutto segmentu energii ($1,1 mld TTM).

: Wdrożenia 12,5 GWh (+81% r/r) i rekordowy kwartalny zysk brutto segmentu energii ($1,1 mld TTM). Sieć i usługi: Około 7 753 stacji Supercharger i 73 817 złączy (+16–18% r/r). Uruchomiono pierwsze jednostki v4 o większej gęstości mocy i przepustowości. Akcje Tesli tracą 1,30% do 433 USD za akcję w handlu po zamknięciu sesji kasowej w USA.

