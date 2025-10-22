Google Quantum Echoes – przełom w obliczeniach kwantowych

Ogłoszenie miało stłumiony natychmiastowy wpływ na akcje (krótki wzrost o 1.5% ), ale Alphabet pozostaje silną długoterminową opcją w sektorze kwantowym (P/E: 26 ), stanowiąc zagrożenie dla mniejszych firm, takich jak Rigetti Computing.

Przełom jest istotny, ponieważ umożliwia weryfikację wyników poprzez eksperymenty kwantowe w świecie rzeczywistym, co toruje drogę do komercyjnych zastosowań w ciągu pięciu lat (np. odkrywanie leków, materiały).

Algorytm Google Quantum Echoes , uruchomiony na chipie Willow , osiągnął 13 000-krotną przewagę nad najszybszym superkomputerem, wykonując obliczenia z 3.2 lat w nieco ponad dwie godziny.

Google ogłosiło dziś przełomowy algorytm Quantum Echoes, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature. Algorytm uruchomiony na chipie kwantowym Willow wykazał 13 000-krotną przewagę nad najszybszym superkomputerem na świecie. Obliczenia, które Frontier wykonałby w 3,2 roku, Willow przeprowadził w nieco ponad dwie godziny.​

Co wyróżnia ten przełom?

W przeciwieństwie do wcześniejszych demonstracji "przewagi kwantowej", Quantum Echoes oferuje możliwość weryfikacji wyników poprzez bezpośrednie porównanie z eksperymentami kwantowymi w rzeczywistym świecie. To kluczowy krok w kierunku praktycznych zastosowań technologii kwantowej.​

Potencjalne zastosowania

Według Hartmuta Nevena, szefa Google Quantum AI, technologia może znaleźć komercyjne zastosowania w ciągu najbliższych pięciu lat w obszarach takich jak:​

Odkrywanie leków i modelowanie struktur molekularnych

Nauka o materiałach (np. lepsze baterie do aut elektrycznych)

Spektroskopia NMR w chemii i biologii

Implikacje dla akcji spółki

Wcześniejsze ogłoszenie chipu Willow (grudzień 2024) podniosło akcje Alphabet o 5-7%, dodając ponad 100 mld USD kapitalizacji. Obecnie GOOGL notowane są na poziomie około 250-255 USD – wzrost 52% rok do roku i 33% od początku 2025 roku.​

Dla inwestorów długoterminowych Alphabet pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji ekspozycji na sektor kwantowy, łącząc przełomowe osiągnięcia technologiczne z solidną pozycją finansową i relatywnie atrakcyjną wyceną (P/E: 26).​