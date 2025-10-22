Google Quantum Echoes – przełom w obliczeniach kwantowych

-
Algorytm Google Quantum Echoes, uruchomiony na chipie Willow, osiągnął 13 000-krotną przewagę nad najszybszym superkomputerem, wykonując obliczenia z 3.2 lat w nieco ponad dwie godziny.
Przełom jest istotny, ponieważ umożliwia weryfikację wyników poprzez eksperymenty kwantowe w świecie rzeczywistym, co toruje drogę do komercyjnych zastosowań w ciągu pięciu lat (np. odkrywanie leków, materiały).
Ogłoszenie miało stłumiony natychmiastowy wpływ na akcje (krótki wzrost o 1.5%), ale Alphabet pozostaje silną długoterminową opcją w sektorze kwantowym (P/E: 26), stanowiąc zagrożenie dla mniejszych firm, takich jak Rigetti Computing.
Google ogłosiło dziś przełomowy algorytm Quantum Echoes, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie Nature. Algorytm uruchomiony na chipie kwantowym Willow wykazał 13 000-krotną przewagę nad najszybszym superkomputerem na świecie. Obliczenia, które Frontier wykonałby w 3,2 roku, Willow przeprowadził w nieco ponad dwie godziny.
Co wyróżnia ten przełom?
W przeciwieństwie do wcześniejszych demonstracji "przewagi kwantowej", Quantum Echoes oferuje możliwość weryfikacji wyników poprzez bezpośrednie porównanie z eksperymentami kwantowymi w rzeczywistym świecie. To kluczowy krok w kierunku praktycznych zastosowań technologii kwantowej.
Potencjalne zastosowania
Według Hartmuta Nevena, szefa Google Quantum AI, technologia może znaleźć komercyjne zastosowania w ciągu najbliższych pięciu lat w obszarach takich jak:
- Odkrywanie leków i modelowanie struktur molekularnych
- Nauka o materiałach (np. lepsze baterie do aut elektrycznych)
- Spektroskopia NMR w chemii i biologii
Implikacje dla akcji spółki
Wcześniejsze ogłoszenie chipu Willow (grudzień 2024) podniosło akcje Alphabet o 5-7%, dodając ponad 100 mld USD kapitalizacji. Obecnie GOOGL notowane są na poziomie około 250-255 USD – wzrost 52% rok do roku i 33% od początku 2025 roku.
Dla inwestorów długoterminowych Alphabet pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji ekspozycji na sektor kwantowy, łącząc przełomowe osiągnięcia technologiczne z solidną pozycją finansową i relatywnie atrakcyjną wyceną (P/E: 26).
