Puls GPW: Inwestorzy zachowują ostrożność w oczekiwaniu na decyzję FED

Polskie indeksy notują umiarkowane spadki

Ministerstwo Finansów poinformowało o wykonaniu budżetu na rok 2025

Inwestorzy wyczekują jutrzejszej decyzji FED dotyczącej stóp procentowych

Dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie przebiega pod znakiem mieszanych nastrojów. Główne indeksy, takie jak WIG20 oraz szeroki WIG, wyraźnie tracą wobec wczorajszego zamknięcia, co odzwierciedla pewną niepewność wśród inwestorów. Pozostałe indeksy, mWIG40 oraz sWIG80, również odnotowują spadki, jednak są one znacznie mniej dotkliwe i wynoszą odpowiednio 0,2% oraz 0,1%. Taka sytuacja wskazuje na umiarkowane osłabienie na rynku, gdzie mniejsze spółki wykazują większą odporność na dzisiejsze czynniki wpływające na sentyment inwestorów.

Po sierpniu 2025 roku deficyt budżetu państwa wyniósł 172,02 mld zł, co stanowi 59,6% planowanego deficytu na cały rok. Dochody budżetu osiągnęły 362,78 mld zł (57,3% planu), a wydatki 534,8 mld zł (58% planu). Spadek dochodów w porównaniu z ubiegłym rokiem wynika przede wszystkim z reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego, która wpłynęła na podział wpływów z podatków PIT i CIT między budżet państwa a JST.

Informacje te zostały przyjęte przez rynki ze spokojem i w tle dalszych oczekiwań, zwłaszcza że inwestorzy już koncentrują się na jutrzejszym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Według większości prognoz podczas tego spotkania zostanie podjęta decyzja o obniżce stóp procentowych, co stanowi kluczowy czynnik kształtujący nastroje na rynkach finansowych i będzie miało wpływ na dalszy kierunek inwestycji.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na WIG20 (W20) znajdują się obecnie w fazie konsolidacji, oscylując wokół kluczowych poziomów po niedawnym ruchu wzrostowym. Rynek oczekuje na nowy impuls, który zdecyduje o dalszym kierunku notowań, zarówno kontynuacji wzrostów, jak i ewentualnej korekty. Takim impulsem będzie nadchodząca decyzja FED w sprawie stóp procentowych, która może znacząco wpłynąć na nastroje inwestorów i kształt dalszego trendu. W tej chwili inwestorzy uważnie obserwują czynniki fundamentalne oraz te kluczowe wydarzenia, które mogą przełamać obecne zastoje.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje Creepy Jar(CRJ.PL) zostały objęte nową rekomendacją „trzymaj” przez analityków Noble Securities, którzy jednocześnie obniżyli cenę docelową do 495 zł z 574,4 zł. Decyzja ta jest efektem przesunięcia premiery gry StarRupture na 6 stycznia 2026 roku. Mimo tych zmian analitycy pozostają optymistyczni co do wyników sprzedaży gry, przewidując, że osiągnie ona poziom zbliżony do sukcesu Green Hell.

Bank Pocztowy opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 roku, odnotowując znaczący wzrost zysku netto o 24,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dzięki efektywnej strategii operacyjnej i stabilnemu portfelowi kredytowemu, bank umocnił swoją pozycję na rynku finansowym.

Wyniki finansowe Banku Pocztowego za I półrocze 2025:

Zysk netto: 102,6 mln zł (+24,4% r/r)

Wynik odsetkowy: 259,8 mln z ł (+6,1% r/r)

Marża odsetkowa: 5,1%

Wynik z prowizji i opłat: 24,6 mln zł (+16,3% r/r)

Suma bilansowa: 10,5 mld zł (+4,9% r/r)

Wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL): 7,5%

Liczba nowych klientów detalicznych: 11,6 tys.

Saldo depozytów detalicznych: 7,14 mld z ł (+4,5% r/r)

Mirbud S.A.(MRB.PL) poinformował, że jego spółka zależna podpisała umowę na realizację inwestycji deweloperskiej o wartości 50,35 mln zł netto. Projekt obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą. Termin wykonania prac ustalono na 31 października 2027 roku.

Archicom(ARH.PL) opublikował wyniki finansowe za II kwartał 2025 roku, notując solidny wzrost kluczowych wskaźników i wyraźnie przekraczając oczekiwania rynkowe. Spółka kontynuuje stabilny rozwój operacyjny, wspierany dobrą koniunkturą w segmencie mieszkaniowym i skuteczną kontrolą kosztów. Wyniki Archicomu pozytywnie zaskoczyły rynek, a poprawa rentowności operacyjnej może sugerować dalszy potencjał wzrostu, zwłaszcza w przypadku utrzymania korzystnych warunków na rynku nieruchomości.

Wyniki finansowe Archicomu za II kwartał 2025:

Przychody: 303,4 mln zł (+8,8% r/r; konsensus: 278,9 mln zł)

EBIT: 61,7 mln zł (konsensus: 43,1 mln zł)

Zysk netto (jednostkowy): 31,2 mln zł (+13,5% r/r; konsensus: 27,5 mln zł)

Marża EBIT: ok. 20,3% (vs konsensus: 15,6%)

Marża netto: ok. 10,3% (vs konsensus: 10,0%)





