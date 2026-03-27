Puls GPW: Katastrofa na akcja Dino ciągnie w doł indeksy!

Ostatnia sesja tygodnia na GPW przebiega w wyraźnie nerwowej atmosferze, a główne indeksy odnotowują znaczące spadki. Na godzinę 12:10 WIG traci 1.6%, WIG20 spada o 2%, natomiast mniejsze indeksy mWIG40 i sWIG80 notują spadki po 1%. Wyprzedaż na rynku jest w dużej mierze efektem utrzymującej się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną w Zatoce Perskiej. Pomimo zapowiedzi Donalda Trumpa o dziesięciodniowej pauzie w działaniach militarnych, inwestorzy pozostają ostrożni, a globalne rynki wykazują wyraźną awersję do ryzyka, co przekłada się na spadki także na warszawskiej giełdzie.

Dodatkowym czynnikiem pogarszającym nastroje jest silna przecena akcji Dino Polska, które tracą dziś około 15% po publikacji rozczarowujących wyników finansowych. Skala spadku jednego z największych komponentów WIG20 wyraźnie ciąży całemu indeksowi blue chipów, pogłębiając jego zniżki i zwiększając presję podażową na szerokim rynku.

Równocześnie na tle krajowym uwagę przyciągają decyzje rządu w obszarze cen paliw. Ostatnie działania administracji mają na celu ograniczenie ryzyka odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Sejmowa komisja poparła rządowe projekty ustaw, które wprowadzają mechanizmy stabilizujące ceny paliw, co może w dłuższej perspektywie zmniejszyć presję kosztową dla firm i gospodarstw domowych. Inwestorzy postrzegają te działania jako istotny sygnał wsparcia dla krajowej gospodarki w okresie podwyższonej niepewności.

Niepokój uczestników rynku potęguje również najnowszy marcowy wskaźnik WWK, który ponownie odnotował spadek, potwierdzając utrzymujące się obawy przed ryzykiem gospodarczym. W połączeniu z globalnymi napięciami sytuacja sprawia, że inwestorzy kierują się w stronę bardziej defensywnych strategii, poszukując bezpieczniejszych aktywów. Rynek pozostaje wrażliwy na kolejne doniesienia zarówno z polityki międzynarodowej, jak i krajowej, a dalsze zmiany na giełdzie w krótkim terminie będą w dużej mierze zależne od stabilizacji sytuacji w Zatoce Perskiej oraz od konsekwentnego wdrażania przez władze krajowe mechanizmów ograniczających ryzyka inflacyjne i stabilizujących koszty dla przedsiębiorstw i konsumentów.

Obecna sytuacja pokazuje, że inwestorzy pozostają ostrożni, a wyraźne spadki indeksów są reakcją zarówno na napięcia geopolityczne, jak i niepewność gospodarczą w kraju. Jednocześnie działania rządu w zakresie stabilizacji cen paliw mogą pełnić funkcję istotnego czynnika ograniczającego ryzyko w kolejnych tygodniach, co może wpływać na poprawę nastrojów rynkowych.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 (W20) wyraźnie tracą na wartości. Na notowania indeksów na warszawskiej giełdzie wpływa dziś mieszanka czynników geopolitycznych i szoków inflacyjnych, a także wyników kwartalnych Dino Polska. Rynek nie wierzy w pełni uspokajającym zapewnieniom o postępach w negocjacjach, o których informuje amerykańska administracja. Dodatkowo notowaniom ciążą rozczarowujące wynki kwartalne Dino Polska, które okazały się znacząco gorsze od oczekiwań rynkowych.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje Dino Polska(DNP.PL) znajdują się pod silną presją po publikacji wyników kwartalnych, które znacząco rozminęły się z oczekiwaniami analityków i inwestorów. Zysk netto jednostki dominującej w czwartym kwartale 2025 roku wyniósł 367,7 miliona złotych, podczas gdy konsensus rynkowy zakładał około 456,4 miliona złotych. Niższe od prognoz okazały się również wyniki EBIT i EBITDA, natomiast przychody spółki pozostały w granicach oczekiwań i w ujęciu rocznym wykazywały dodatnią dynamikę.

Najważniejsze dane finansowe Dino Polska:

Zysk netto: 367,7 (prognoza 456,4)

Przychody: 8 896,1 (prognoza 8 970,6)

EBITDA: 613,5 (prognoza 721,2)

EBIT: 477,3 (prognoza 588,9)

Marża EBITDA: 6,9% (prognoza 8,0%)

Marża EBIT: 5,4% (prognoza 6,6%)

Marża netto: 4,1% (prognoza 5,1%)

Dane pokazują, że mimo utrzymania przychodów na wysokim poziomie i dodatniego wzrostu w ujęciu rocznym, rentowność spółki okazała się zdecydowanie niższa od oczekiwań rynku, co bezpośrednio wpłynęło na spadki kursu akcji.

Grupa Budimex(BDX.PL) w swoim rocznym raporcie skonsolidowanym prezentuje dane za 2025 rok, pokazując dalszy wzrost przychodów i zysków w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyniki odzwierciedlają utrzymującą się wysoką aktywność w segmentach budowlanych oraz efektywne zarządzanie projektami, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej. Raport pokazuje również dynamikę przepływów pieniężnych i struktury bilansu, co pozwala inwestorom i analitykom lepiej ocenić kondycję spółki.

Kluczowe dane finansowe Grupy Budimex za rok 2025:

Przychody netto ze sprzedaży: 9 438

Zysk z działalności operacyjnej: 892

Zysk brutto: 943

Zysk netto Grupy: 750

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 748

Zarząd ATM(ATG.PL) podjął uchwałę, w której rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Rekomendowana łączna kwota dywidendy wynosi 12 645 000 zł, co odpowiada 0,15 zł na jedną akcję.

Zarząd Stalprodukt(STP.PL) poinformował, że 27 marca 2026 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie możliwości wprowadzenia środków ochronnych wobec importu blach GOES i SLC do UE, po wzroście importu o 109% i 82% w latach 2021–2025. Spółka, jako producent unijny, podkreśla wpływ presji importowej na sprzedaż i rentowność oraz deklaruje aktywny udział w postępowaniu.