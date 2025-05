PULS GPW: KGHM zyskuje na fali pozytynwych informacji na linii USA-Chiny, CCC traci po wstępnych wynikach

Murapol (MUR.PL)

osiągnął w 1Q25 przychody na poziomie 330,6 mln zł, co oznacza 1% wzrost w ujęciu r/r. Choć w przypadku samej sprzedaży nie wypada to imponująco, warto podkreślić dynamiczny wzrost wyniku operacyjnego, który wzrósł o ponad 14% r/r do 85 mln zł. Tym samym spółka poprawiła marżę operacyjną o ponad 3 p.p., co oznacza finalną wartość na poziomie 25,7%. Wysokość wyniku operacyjnego jest także o 15 mln zł wyższa od konsensusu. Spółka przebiła oczekiwania również na poziomie zysku netto j.d., który wyniósł w 1Q25 68,6 mln zł (+12,3% r/r).