PULS GPW: Koniec wojny? WIG20 najwyżej od 2008 roku

Europejskie indeksy ogarnia euforia na fali realnych szans na zakończenie działań wojennych w cieśninie Hormuz. Większość indeksów Starego Kontynentu rośnie o ponad 2%. WIG20 również na tym korzysta - kontrakty na główny indeks giełdy warszawskiej umacniają się o ok. 3%. Zmiany w świecie geopolityki są dziś głównym czynnikiem cenotwórczym na giełdzie. Rozładowanie dużej części dyskontowanego ryzyka pozwala indeksom odrobić straty z ostatnich tygodni. Na tych zmianach cierpią jednak koncerny wydobywcze. W20 (D1) Kurs na wykresie z impetem przebił się przez strefę oporu na poziomie 3 500 punktów. Kupujący wydają się definitywnie przejmować inicjatywę, a na horyzoncie rysuje się scenariusz powrotu do wzrostów. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: Pure Biologics (PUR.PL): Akcje spółki zyskują ok. 20% po opublikowaniu informacji o negocjacjach z BioFund Capital Management. Polska spółka ma pozyskać od amerykańskiej firmy technologię „MultiQure RNAi”. Transakcja zakłada też pozyskanie finansowania w wysokości co najmniej 50 000 000 zł przy wsparciu BioFund.

Orlen (PKN.PL): Minister Finansów informuje, że projekt ustawy o nadmiarowych zyskach będzie gotowy w kwietniu. Akcje koncernu paliwowego redukują spadki do ok. 4%.

Ten Square Games (TEN.PL): Spółka gamingowa opublikowała wyniki za I kw. 2026 r. Przychody wygenerowane przez płatności w produkcjach studia osiągnęły 98,3 mln zł, a kurs akcji zyskuje ponad 3%.

Spółki węglowe: Bogdanka (LWB.PL) oraz JSW (JSW.PL) tracą po kilkanaście procent wyceny.

