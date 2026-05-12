Kalendarz makro - Inflacja w centrum uwagi (12.05.2026)

- US CPI is the key reading during Tuesday session
- WASDE report will show the first look for the 26/27 season
Dzisiejszy kalendarz makro skupia się przede wszystkim na inflacji, głównie tej ze Stanów Zjednoczonych. Konsensus rynkowy zakłada odbicie głównego odczytu do 3,7% r/r oraz inflacji bazowej do 2,7% r/r. Choć nie są to jeszcze ekstremalne poziomy to jednak, mogą to być najwyższe odczyty od 2023 roku, a w skrajnym przypadku wyższej liczby, nawet od 2022 roku. Poza tym poznamy również indeks ZEW z Niemiec, czy miesięczny raport WASDE. Ten drugi raport jest w szczególności ważny dla wszystkich inwestorów zainteresowanych surowcami rolnymi, gdyż raport ten pokaże pierwsze estymaty na sezon 2026/2027. Wieczorem poznamy raport API na temat zapasów ropy w USA.
Kalendarz:
11:00 Niemcy - Indeks ZEW za maj (prognoza: -20,5; poprzednio: -17,2)
14:30 USA - Raport o inflacji CPI za kwiecień:
- Główny odczyt (prognoza: 3,7% r/r; poprzednio: 3,3% r/r)
- Inflacja miesięcznie (prognoza: 0,6% m/m; poprzednio: 0,9% m/m)
- Inflacja bazowa (prognoza: 2,7% r/r; poprzednio: 2,6% r/r)
- Inflacja bazowa miesięcznie (prognoza: 0,4% m/m; poprzednio: 0,2% m/m)
18:00 USA - Raport WASDE
22:30 USA - Raport API o zapasach ropy
dEURUSD będzie kluczowym rynek podczas dzisiejszej publikacji inflacji CPI w USA. Warto zauwazyć wyraźną dywergencję z TNOTE. Wyższa inflacja od oczekiwań może pogłębić ostatnie spadki w cenach amerykańskich obligacji.
