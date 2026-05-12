Poranna odprawa - Lekki marazm wkrada się na rynek (12.05.2026)

Sytuacja na rynkach azjatyckich i kontraktach terminowych
- Sesja azjatycka przebiega raczej w gorszych nastrojach po mocnym odbiciu w trakcie wczorajszych notowań. Koreański indeks KOSPI spada z historycznych szczytów wobec pojawienia się wątpliwości dotyczących silnych wzrostów spółek z sektora półprzewodników.
- Spadki indeksów azjatyckich oraz tych z regionu Oceanii są ograniczone do poziomu poniżej 0,5%. Kontrakty w Stanach Zjednoczonych zaliczają minimalne cofnięcie – US500 traci niecałe 0,2%, a US100 zniżkuje o 0,4%.
Geopolityka: USA, Iran i Chiny
- Trump ma rozważyć powrót do bombardowania Iranu wobec braku jakiegokolwiek progresu w rozmowach nuklearnych. Nie oczekuje się jednak, aby doszło do jakiejkolwiek kluczowej decyzji przed wizytą Trumpa w Chinach.
- Niektórzy amerykańscy oficjele wątpią, aby pakistańscy negocjatorzy w pełni przekazywali stanowisko Trumpa. Dodatkowo mają oni przedstawiać korzystniejsze warunki dla Iranu, co budzi w USA chęć do bezpośrednich negocjacji. Biały Dom jest jednak podzielony w kwestii kontynuowania operacji wojskowej w Iranie.
Rynek walutowy i Bank Japonii
- Juan w dalszym ciągu umacnia się na rynku. Juan krajowy został ustalony na najwyższym poziomie wobec dolara od marca 2024 roku.
- Scott Bessent udał się do Japonii, a pierwsze dwie godziny rozmów z minister finansów Katayamą dotyczyły nadmiernej słabości jena, kluczowych minerałów oraz AI. Tymczasem kurs USDJPY powraca w okolice poziomu 157,5, dosyć znacznie ograniczając siłę ostatnich interwencji.
- Podsumowanie opinii z Banku Japonii z ostatniego posiedzenia wskazuje, że podwyżki stóp procentowych są wciąż możliwe, w szczególności ze względu na fakt, iż Japonia ma jedne z najniższych realnych stóp procentowych na świecie.
Zmiany w Fed (Rezerwa Federalna)
- Kevin Warsh najprawdopodobniej zostanie dzisiaj ogłoszony nowym członkiem Rady Gubernatorów na 14-letnią kadencję, natomiast jutro odbędzie się ostateczne głosowanie nad jego kandydaturą na szefa Fed (na 4-letnią kadencję). Jerome Powell ma odejść ze stanowiska przewodniczącego w najbliższy piątek.
Surowce i towary
- JP Morgan ostrzega przed ceną ropy na poziomie 150 USD za baryłkę oraz inflacją rzędu 4%. Zdaniem banku podaż spadła w kwietniu o niemal 14 mln baryłek dziennie, przy spadku popytu na poziomie nieco ponad 4 mln baryłek na dzień. Co ciekawe, jest to niemal dwukrotnie większa destrukcja popytu niż w 2008 roku w trakcie kryzysu finansowego, mimo że obecna cena 100 USD jest mniej dotkliwa dla gospodarki globalnej niż 18 lat temu.
- Cena ropy minimalnie rośnie o poranku we wtorek, 12 maja, po wyraźnych wzrostach na początku tygodnia. Brent znajduje się nieco poniżej 105 USD, natomiast ropa WTI zbliża się do 99 USD za baryłkę.
- NATGAS zaliczył mocne odbicie podczas wczorajszej sesji wobec pojawiających się prognoz upałów w USA, co może zwiększyć popyt.
- Złoto notuje minimalne cofnięcie, ale utrzymuje się powyżej 4700 USD za uncję. Z kolei Bitcoin również minimalnie cofa się o 0,7%, ale utrzymuje poziom ponad 81 tys. USD.
- EURUSD wyraźnie traci podczas sesji azjatyckiej i redukuje całe odbicie z pierwszej sesji tego tygodnia, utrzymując się jednak powyżej 1,1750.
Dane makroekonomiczne i wieści ze spółek
- Indeks warunków biznesowych NAB w Australii spada do poziomu 3 przy poprzednim odczycie na poziomie 6. Choć nie jest to kluczowy wskaźnik dla Australii, może potencjalnie sugerować wstrzymanie kolejnych podwyżek stóp w najbliższych miesiącach.
- "The Information" wskazuje, że OpenAI ma oszczędzić nawet 97 mld USD do 2030 roku dzięki ostatniej umowie z Microsoftem o rozluźnieniu współpracy. Przychody wspólne z dystrybucji rozwiązań OpenAI mają zostać ograniczone do 38 mld USD.
- Alphabet planuje pierwszą sprzedaż obligacji denominowanych w jenach o wartości kilkunastu miliardów dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na budowę infrastruktury AI o planowanej wartości 190 mld USD.
Kalendarz ekonomiczny
- Dzisiaj o 14:30 CET poznamy dane o inflacji CPI z USA. Oczekuje się odczytu na poziomie 3,7% r/r oraz 0,6% m/m.
