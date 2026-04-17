PULS GPW: Konsolidacja po wzrostach

Sentyment wobec europejskich aktywów podczas ostatniej sesji tygodnia jest umiarkowany, jednak z przewagą ostrożności. WIG20 pozostaje na poziomach zbliżonych do otwarcia i oscyluje wokół ~3615 punktów. Na światowych rynkach liczba publikacji wyników dużych spółek oraz danych makroekonomicznych pozostaje ograniczona. W związku z tym można oczekiwać, że ograniczona pozostanie również zmienność. W20 (D1) Fala wzrostowa zatrzymała się poniżej strefy oporu na poziomie 3680 punktów, co może sygnalizować chwilową utratę momentum przez kupujących. Presję na sentyment wzrostowy może wywierać także podwyższone RSI na poziomie 71 punktów. Sytuacja po stronie popytu pozostaje jednak dobra, kluczowe dla obrony trendu wzrostowego wsparcie znajduje się dopiero na poziomie 3490 punktów. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: Quercus TFI (QRS.PL) : Spółka inwestycyjna opublikowała raport wyników za I kwartał. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął 19,3 mln zł, wobec 9,9 mln zł rok wcześniej. Akcje spółki rosną o ok. 3%.

MedinIce (ICE.PL): Spółka planuje poszerzyć swoje portfolio produktowe o rozwiązania z obszaru „Pulsed Field Ablation" oraz rozwiązania dla robotów chirurgicznych. Akcje spółki rosną o ok. 12%.

Dino Polska (DNP.PL) : Sławomir Niżałowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki.

Bogdanka (LWB.PL) : Spółka szacuje, że w I kwartale 2026 roku skonsolidowana strata netto wyniosła 22,1 mln zł. Akcje spółki spadają o ok. 1%.

Mostostal Warszawa (MSW.PL): Zarząd spółki komunikuje, że na podstawie wstępnych danych finansowych za rok obrotowy 2025 spółka odnotowała ujemne kapitały własne na dzień bilansowy oraz zidentyfikowała wątpliwości dotyczące zdolności do kontynuacji działalności. Akcje spółki tracą ponad 3%.

