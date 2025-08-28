PULS GPW: Kontynuacja korekty na polskich indeksach, kolejne wyniki przyjęte chłodno przez inwestorów

Kontynuacja spadków na polskich indeksach

PZU podtrzymuje pozytywny trend wzrostu wyniku netto

Eurocash traci po słabszych wynikach od sektora

Dzisiejsza sesja przynosi kontynuację korekty na polskim rynku. Najsłabiej radzą sobie dziś średnie spółki, które spadają o ok. 0,3%. Nieco spokojniejsze nastroje widać na WIG20 oraz sWIG80, które tracą dziś ok. 0,1%.

Na spotkaniu przed posiedzeniem Rady Ministrów dot. budżetu na 2026 r. premier wskazał na to, że deficyt budżetowy będzie wysoki, do czego przyłożą się m.in. 200 mld zł wydatków na obronność. Dziś o 15:30 odbędzie się także konferencja z ministrem finansów i gospodarki dot. projektu ustawy budżetowej.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) kontynuują wczorajsze spadki, jednak ich zasięg pozostaje niższy niż wczorajszej korekty. Coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz lekkiej konsolidacji poniżej 2870 pkt, z docelowym zasięgiem korekty sięgającym wsparcia na poziomie 2820 pkt. Ewentualne odreagowanie i wspięcie się powyżej 2870 pkt. wciąż jednak nie wystarczy do powrotu do trendu wzrostowego, a potwierdzenia odwrócenia się krótkoterminowego nastawienia inwestorów trzeba będzie szukać w okolicy poziomu 2900 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

PZU (PZU.PL) zaraportowało solidne wyniki za 2Q25. Spółka zwiększyła przychody z ubezpieczeń o 6% r/r, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej, co wspomogło wyższy od oczekiwań wzrost zysku netto j.d. do 1,47 mld zł (+23% r/r). Skorygowany wskaźnik ROE wyniósł w drugim kwartale 18,7%, a za całe półrocze przekroczył 21%, pokazując rosnącą efektywność operacyjną PZU. Po raz pierwszy od wielu kwartałów dodatnią rentowność przyniósł segment OC, co spółka określa jako kluczowy kamień milowy.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25

Przychody brutto z ubezpieczeń: 7 693 mln zł (+6% r/r); konsensus: 7 711 mln zł (0%)

Koszty usług ubezpieczenia: 6 295 mln zł (+5% r/r); konsensus: 6 269 mln zł (0%)

Wynik z usług ubezpieczenia: 904 mln zł (+11% r/r); konsensus: 969 mln zł (-7%)

Zysk netto j.d.: 1 470 mln zł (+23% r/r); konsensus: 1 416 mln zł (+4%)

Bank Handlowy (BHW.PL) opublikował swoje wyniki za 2Q25. Za spółką bardzo aktywny kwartał związany ze sprzedażą działalności detalicznej do VeloBanku. Stąd wynik netto wyraźnie spadł w ujęciu r/r o -58% do 165,6 mln zł. Po skorygowaniu o wpływ transakcji wynik netto wyniósłby 546 mln zł, co przełożyłoby się na prawie 39% wzrost r/r. Spółka nieco rozczarowała na poziomie wyniku odsetkowego, który spadł w ujęciu r/r o -5%, ale za to może pochwalić się redukcję kosztów ogółem o 1% r/r. Pozytywny trend widać w obszarze bankowości instytucjonalnej, gdzie wzrost kredytów wyniósł 19% r/r (wobec 6% średniego wzrostu w sektorze). Całkowita dynamika kredytów wyniosła 17% r/r, co oznacza o 2 p.p. niższe tempo niż wzrost depozytów. Notowania banku spadają o ponad 1,3% po publikacji wyników.

WYNIKI FINANSOWE 2Q25

Wynik odsetkowy: 530,1 mln zł (-5% r/r); konsensus: 504,4 mln zł (+5,1%)

Wynik z prowizji: 106,5 mln zł (+3% r/r); konsensus: 112,7 mln zł (-5,5%)

Koszty ogółem: 159,0 mln zł (-1% r/r); konsensus: 164,0 mln zł (-3,1%)

Saldo rezerw: -0,6 mln zł (334% r/r); konsensus: -5,1 mln zł

Zysk netto: 165,6 mln zł (-58% r/r); konsensus: 157,0 mln zł (+5,5%)