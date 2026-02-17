Puls GPW: Korekta na indeksach

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie obserwujemy dzisiaj spadki głównych indeksów. Na godzine 11:55 WIG20 traci około 1,2%. Wśród blue chipów najsłabsze pozostają akcje KGHM, co odzwierciedla niepewność inwestorów wobec sytuacji w sektorze surowcowym i zmienność cen miedzi na rynkach światowych. Natomiast mWIG40 traci około 0,7%, a sWIG80 spada o 0,3%. Jednocześnie część spółek utrzymuje wzrosty, co pokazuje, że nastroje na rynku są zróżnicowane, a inwestorzy selektywnie reagują na informacje gospodarcze i finansowe.

W tym samym czasie zatwierdzenie polskiego planu inwestycyjnego w ramach SAFE stanowi decyzję o ogromnym znaczeniu strategicznym, która wykracza daleko poza sam aspekt finansowy. Kwota 43,7 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek daje Polsce możliwość znaczącego przyspieszenia modernizacji Sił Zbrojnych RP i wzmocnienia krajowego przemysłu obronnego. Sukces programu zależy jednak od tego, czy środki zostaną wykorzystane w sposób przemyślany, pozwalający na realny transfer technologii, rozwój kompetencji w kraju oraz budowę wartości dodanej w sektorze zbrojeniowym.

SAFE ma także wymiar integracyjny. Wspiera koordynację przemysłową w Unii Europejskiej i zwiększa interoperacyjność systemów uzbrojenia, co jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki. Jednocześnie wymaga umiejętnego łączenia współpracy europejskiej z utrzymaniem elastyczności w relacjach transatlantyckich i w doborze partnerów technologicznych. Z punktu widzenia makroekonomicznego instrument ten, choć oparty na finansowaniu dłużnym, może stabilizować presję budżetową przy wysokich wydatkach obronnych, a w dłuższym terminie jego efektywność będzie zależała od zdolności generowania efektu mnożnikowego w gospodarce oraz wzrostu potencjału eksportowego krajowego przemysłu obronnego.

Łącząc oba aspekty, sytuację na giełdzie i strategiczne decyzje państwowe, widzimy obraz rynku, w którym krótkoterminowa zmienność i ostrożność inwestorów współistnieje z długofalowymi inwestycjami o charakterze strategicznym. SAFE daje Polsce potencjał wzmocnienia bezpieczeństwa i przemysłu, ale jego realny wpływ na gospodarkę i rynek kapitałowy będzie widoczny dopiero w perspektywie kilku lat. Tymczasem bieżące wahania na GPW przypominają, że inwestorzy nadal reagują na niepewność rynkową i globalne trendy, co utrudnia natychmiastowe przewidywanie skutków takich strategicznych inicjatyw.

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktu na W20 tracą po dłuższym okresie konsolidacji w przedziale około 3350–3500 punktów. Cena już przebiegła poniżej kluczowego poziomu 3350 punktów i testuje wsparcie przy średniej kroczącej EMA 30. Wskaźnik RSI znajduje się blisko neutralnej strefy, co sugeruje brak wyraźnej przewagi ani kupujących, ani sprzedających. Przebicie tego poziomu może zwiastować dalszą korektę na rynku, a przełamanie średniej EMA 30 mogłoby sygnalizować kontynuację spadków.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Spółka ORLEN(PKN.PL) zapowiedziała, że w pierwszej połowie roku przedstawi nową strategię na lata 2026–2035. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju grupy w kolejnej dekadzie oraz uwzględniać zmieniające się uwarunkowania rynkowe i geopolityczne. Zarząd sygnalizuje, że strategia będzie dostosowana do aktualnego otoczenia biznesowego oraz długoterminowych wyzwań stojących przed sektorem energetycznym.

Erbud(ERB.PL) poinformował o podpisaniu umowy na realizację projektu dla spółki z sektora energetycznego. Kontrakt, którego wartość wynosi około 65,6 mln zł, dotyczy zaprojektowania oraz budowy instalacji w jednej z elektrociepłowni. Inwestycja wpisuje się w rozwój działalności spółki w obszarze infrastruktury i energetyki.

Bank Pekao(PEO.PL) uczestniczy w konsorcjum banków, które udzieliły łącznie około 523 mln zł kredytu na realizację kompleksu rekreacyjno‑uzdrowiskowego w Zakopanem. W ramach porozumienia Pekao pełni rolę organizatora finansowania i agenta kredytu, a jego udział obejmuje część całkowitej kwoty.

Spółka Saule Technologies(SLT.PL) poinformowała, że w związku z toczącym się sporem o kierunek rozwoju firmy oraz kwestie bezpieczeństwa technologicznego, zarząd złożył wniosek do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o objęcie grupy kapitałowej Saule ochroną kontrwywiadowczą. Celem jest zabezpieczenie kluczowych technologii, w tym perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, które mogą mieć znaczenie strategiczne i stały się przedmiotem publicznych sporów oraz medialnych dyskusji.

Spółka Shoper(SHO.PL) poinformowała, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, dotyczące zmiany stanu posiadania znacznego pakietu akcji. W reakcji na tę informację kurs akcji spółki rośnie o około 4%