PULS GPW: Korekta na indeksach, mocne wyniki Answeara wspierają trend wzrostowy spółki

Murapol (MUR.PL)

traci dziś ponad 6% po udanej sprzedaży przez głównego akcjonariusza ok. 20% udziałów w procesie ABB. Finalnie sprzedany pakiet jest większy od wcześniejszych założeń, w których AEREF V PL (główny akcjonariusz) planował sprzedaż ok. 15% udziałów. Jednocześnie oznacza to zmniejszenie do poniżej 50% zaangażowania kapitałowego akcjonariusza. AEREF zobowiązał się po zakończonej transakcji, że przez kolejne 180 dni nie będzie zmniejszał swojej pozycji w spółce. Cena sprzedaż w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu była ok. 12% niższa niż wczorajsza cena zamknięcia.