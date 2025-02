PULS GPW: Korekta na warszawskich indeksach, siła dóbr konsumenckich oraz mieszane wyniki Millennium.

Cyfrowy Polsat podjął decyzję o sprzedaży do 10,13% akcji Asseco Poland, uzyskując zgodę Rady Nadzorczej, a minimalna cena jednej akcji została ustalona na 85 PLN (spółka złożyła zlecenie sprzedaży 8,3 mln akcji). Publikacja informacji została opóźniona, aby uniknąć negatywnego wpływu na warunki transakcji oraz kurs akcji Cyfrowego Polsatu i Asseco Poland. Spółka zaznaczyła, że finalizacja transakcji zależy od decyzji potencjalnego nabywcy i poinformuje o kolejnych krokach w odrębnych raportach. Akcje Asseco zyskują ok. 2,5%, Cyfrowy Polsat handluje delikatnie na plus (+0,1%).

Cyfrowy Polsat podjął decyzję o sprzedaży do 10,13% akcji Asseco Poland, uzyskując zgodę Rady Nadzorczej, a minimalna cena jednej akcji została ustalona na 85 PLN (spółka złożyła zlecenie sprzedaży 8,3 mln akcji). Publikacja informacji została opóźniona, aby uniknąć negatywnego wpływu na warunki transakcji oraz kurs akcji Cyfrowego Polsatu i Asseco Poland. Spółka zaznaczyła, że finalizacja transakcji zależy od decyzji potencjalnego nabywcy i poinformuje o kolejnych krokach w odrębnych raportach. Akcje Asseco zyskują ok. 2,5%, Cyfrowy Polsat handluje delikatnie na plus (+0,1%).

Cyfrowy Polsat podjął decyzję o sprzedaży do 10,13% akcji Asseco Poland, uzyskując zgodę Rady Nadzorczej, a minimalna cena jednej akcji została ustalona na 85 PLN (spółka złożyła zlecenie sprzedaży 8,3 mln akcji). Publikacja informacji została opóźniona, aby uniknąć negatywnego wpływu na warunki transakcji oraz kurs akcji Cyfrowego Polsatu i Asseco Poland. Spółka zaznaczyła, że finalizacja transakcji zależy od decyzji potencjalnego nabywcy i poinformuje o kolejnych krokach w odrębnych raportach. Akcje Asseco zyskują ok. 2,5%, Cyfrowy Polsat handluje delikatnie na plus (+0,1%).

Cyfrowy Polsat podjął decyzję o sprzedaży do 10,13% akcji Asseco Poland, uzyskując zgodę Rady Nadzorczej, a minimalna cena jednej akcji została ustalona na 85 PLN (spółka złożyła zlecenie sprzedaży 8,3 mln akcji). Publikacja informacji została opóźniona, aby uniknąć negatywnego wpływu na warunki transakcji oraz kurs akcji Cyfrowego Polsatu i Asseco Poland. Spółka zaznaczyła, że finalizacja transakcji zależy od decyzji potencjalnego nabywcy i poinformuje o kolejnych krokach w odrębnych raportach. Akcje Asseco zyskują ok. 2,5%, Cyfrowy Polsat handluje delikatnie na plus (+0,1%).

Cyfrowy Polsat podjął decyzję o sprzedaży do 10,13% akcji Asseco Poland, uzyskując zgodę Rady Nadzorczej, a minimalna cena jednej akcji została ustalona na 85 PLN (spółka złożyła zlecenie sprzedaży 8,3 mln akcji). Publikacja informacji została opóźniona, aby uniknąć negatywnego wpływu na warunki transakcji oraz kurs akcji Cyfrowego Polsatu i Asseco Poland. Spółka zaznaczyła, że finalizacja transakcji zależy od decyzji potencjalnego nabywcy i poinformuje o kolejnych krokach w odrębnych raportach. Akcje Asseco zyskują ok. 2,5%, Cyfrowy Polsat handluje delikatnie na plus (+0,1%).

Cyfrowy Polsat podjął decyzję o sprzedaży do 10,13% akcji Asseco Poland, uzyskując zgodę Rady Nadzorczej, a minimalna cena jednej akcji została ustalona na 85 PLN (spółka złożyła zlecenie sprzedaży 8,3 mln akcji). Publikacja informacji została opóźniona, aby uniknąć negatywnego wpływu na warunki transakcji oraz kurs akcji Cyfrowego Polsatu i Asseco Poland. Spółka zaznaczyła, że finalizacja transakcji zależy od decyzji potencjalnego nabywcy i poinformuje o kolejnych krokach w odrębnych raportach. Akcje Asseco zyskują ok. 2,5%, Cyfrowy Polsat handluje delikatnie na plus (+0,1%).

Dr. Miele Cosmed Group S.A. (DMG.PL):