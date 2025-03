PULS GPW: Kruk rozczarowuje 4 kwartałem, a wstępne wyniki Dino pozytywnie zaskakują

przedstawiło wstępne wyniki za 2024 r. Spółka osiągnęła 29,27 mld zł przychodów (+14% r/r), zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 6,8 mld zł (+14,9% r/r), wynik operacyjny wyniósł 1,9 mld zł (+1,7% r/r), co implikuje marżę operacyjną na poziomie ok. 6,5%. Na uwagę zasługuje także znaczna poprawa dynamiki sprzedaż porównywalnej (LFL), która w 4Q wyniosłą 6,4% r/r. Implikowana przez wcześniejsze wyniki Jeronimo Martins wartość ta wahała się w okolicach 5%. Stąd Dino pozytywnie zaskoczyło na tym polu. Notowania spółki rosną dziś o ok. 4%.

