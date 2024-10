PULS GPW: MCI Capital rośnie po akwizycji znanej marki przez spółkę portfelową, solidne wyniki Shopera przechodzą bez echa

zaraportował solidne wyniki za 2Q24. Spółka pokazała drugie najwyższe kwartalne przychody w historii. Wyższą sprzedaż uzyskała jedynie w 2Q23, stąd dynamika sprzedaży dalej pozostaje ujemna. Mimo to w tym kwartale spadek ten odbił i wyniósł jedyne -1,2% r/r. Dużo lepiej wygląda sytuacja z marżami, które zarówno na poziomie sprzedaży brutto, jak i marży na sprzedaży netto kontynuowały wzrost. W przypadku marży operacyjnej po jednorazowym skokowym wzroście w poprzednim kwartale wartość powróciła bliżej długoterminowych średnich w okolicy 3%. Na poziomie wyniku netto spółka podtrzymała powrót do dodatnich wartości rozpoczęty w poprzednim kwartale.

Shoper (SHO.PL)

kontynuuje utrzymywanie mocnych dynamik sprzedaży. Spółka osiągnęła w 2Q24 sprzedaż w wysokości 46 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r/r o 26,7%. Tym 2 kwartał umocnił trend odbicia dynamiki zapoczątkowany w pierwszym kwartale po spadkowym trendzie dynamiki sprzedaży od 1Q22. Wzrosty widać także na marżach ze sprzedaży (zarówno w ujęciu brutto, jak i netto). W przypadku zysku ze sprzedaży brutto spółka uzyskała najwyższy wynik kwartalny w wysokości 11 mln zł. Zysk operacyjny Shopera wyniósł 10,57 mln zł (+22% r/r), co oznacza umocnienie marży w na poziomie 22,9%, co oznacza praktycznie równą wartość ze średnią za ostatnie 14 kwartałów. Notowania spółki pozostają dziś na podobnym poziomie, co ostatnia cena zamknięcia.