Wykres dnia: US100 (20.11.2025)

Nvidia dostarczyła kolejny znakomity raport, bijąc oczekiwania z przychodami na poziomie 57 mld USD w Q3 (+62% r/r) i przedstawiając wyjątkowo mocną prognozę 65 mld USD na Q4. Zarząd odpowiedział na wszystkie najważniejsze argumenty niedźwiedzi — od ograniczeń podaży po trwałość popytu — podkreślając wykonalność 500 mld USD przychodów z Blackwell + Rubin do 2026 r. Optymistyczny ton, rekordowa sprzedaż centrów danych wywołała silną, pozytywną reakcję na globalnych rynkach akcji powiązanych z AI.

Wyniki natychmiast poprawiły nastroje rynkowe. US100 (Nasdaq100) odbił o ok. 2,00%, odwracając część ostatnich spadków, gdy akcje AI i półprzewodników wzrosły w tandemie. Same akcje Nvidia podskoczyły o 5–5,5% w handlu przedsesyjnym do 196 USD za akcję. AMD, Broadcom i Intel również rosły; azjatyccy producenci chipów, tacy jak Samsung i Foxconn, odnotowali mocne wzrosty w pierwszej części dnia. Poprawa apetytu na ryzyko przelała się także na krótkoterminowe odbicie na rynku kryptowalut.

Nvidia była głównym katalizatorem dla rynków, lecz krótkoterminowa uwaga inwestorów przesuwa się obecnie w stronę nadchodzących danych makro. Rynek oczekuje publikacji raportu NFP jeszcze dziś, który może wpłynąć na grudniową decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. Na ten moment jednak wyniki Nvidia wyraźnie podniosły sentyment, łagodząc obawy o „bańkę AI” i napędzając szerokie odbicie.