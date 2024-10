PULS GPW: Mocne wyniki finansowe spółek z mWIG40 wspomagają odbicie indeksów

Grupa Azoty (ATT.PL)

zyskuje dziś ponad 15% po publikacji wyników za 1H24. Spółka wprowadziła pierwsze działania mające na celu redukcję kosztów i jak na razie widać już pierwsze efekty. Do końca czerwca spółce udało się zredukować koszty o 200 mln zł. Ponad to spółka pracuje nad nowym modelem funkcjonowania, który ma przyczynić się do kontynuacji stabilizacji sytuacji finansowej. Pomóc ma w tym list intencyjny, który Grupa Azoty podpisała z Orlenem w ramach współpracy w obszarze polimerów. Na razie jednak warto podkreślić, że list ten stanowi otwarcie drogi do współpracy, a jeszcze nie oznacza koniecznie wspólnego prowadzenia inwestycji.