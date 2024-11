PULS GPW: Mocne wyniki spółek za 3Q wspierają notowania indeksów

Grupa Pracuj (GPP.PL)

osiągnęła w 3Q24 przychody w wysokości 193 mln zł (+6,5% r/r), za co odpowiadały zarówno wzrost liczby, jak i podwyżka cen projektów rekrutacyjnych w głównym serwisie spółki, jakim jest Pracu.pl. Wzrost ten stanowi pierwszy sygnał potencjalnego odwrócenia trendu spadkowego, co zdecydowanie pomogłoby grupie utrzymać dodatnie dynamiki wzrostu sprzedaży. Spółka zaraportowała także rozszerzającą się liczbę pracodawców korzystających z usług oferowanych w modelu SaaS w Polsce i w Niemczech, co może stanowić podstawę do umacniania się regularnej bazy przychodowej. Coraz lepiej radzi sobie również segment AI, który wspiera rekomendacje ofert dla użytkowników. Mimo mocnych wyników i pozytywnej reakcji inwestorów, notowania w dalszej części sesji mocno osłabły, a obecnie kurs akcji jest jedynie o 1% wyżej niż cena zamknięcia z poprzedniej sesji.