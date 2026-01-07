Puls GPW: Mocny start 2026. Parkiet w rękach byków

Rynek warszawski utrzymuje dobrą formę w trakcie dzisiejszej sesji. Na godzinę 14:50 szeroki rynek zyskuje prawie 1%, a indeks WIG20 rośnie o 0,6%. Ponownie najlepiej radzi sobie mWIG40, który zwyżkuje o 1,5%, potwierdzając siłę średnich spółek na rynku. Obecne notowania wskazują, że byki wciąż dominują, napędzając pozytywną atmosferę na warszawskim parkiecie.

Aktywa Pracowniczych Planów Kapitałowych osiągnęły na koniec 2025 roku około 45 mld zł, rosnąc o niemal 49% w porównaniu z rokiem poprzednim, a liczba aktywnych rachunków wzrosła o 14,7%. Jest to wyraźny sygnał rosnącej świadomości oszczędnościowej Polaków i stabilizacji rynku kapitałowego. Środki w PPK, przeznaczone na długoterminowe oszczędzanie, zwiększają stabilność rynku, wspierają popyt na akcje i obligacje poprzez fundusze inwestycyjne, a jednocześnie ograniczają ryzyko krótkoterminowej spekulacji. Część wzrostu aktywów wynika z dopłat pracodawców i państwa, a wartość portfeli nadal podlega ryzyku rynkowemu. Mimo to boom na PPK pokazuje, że Polacy coraz aktywniej inwestują w przyszłość, co pozytywnie wpływa na kondycję rynku finansowego.

Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w lipcu 2025 roku wyniosła 7.246,64 zł, czyli o 18,3% mniej niż przeciętne wynagrodzenie brutto wynoszące 8.866,43 zł. W porównaniu z lipcem 2024 roku mediana wzrosła nominalnie o 9,1%, a w stosunku do czerwca 2025 roku o 1,5%. Dane pokazują jednocześnie dużą rozpiętość płac, ponieważ 10% najmniej zarabiających otrzymało maksymalnie 4.666 zł, podczas gdy 10% najlepiej zarabiających co najmniej 14.000 zł.

Z raportu przygotowane przez Hays Poland wynika, że w 2026 roku podwyżki planuje 74% firm, ale ich skala będzie mniejsza niż w poprzednich latach, a tylko 5% przedsiębiorstw zamierza zwiększyć wynagrodzenia o ponad 10%. Spowolnienie tempa wzrostu płac wynika zarówno z malejącej inflacji, jak i z dyscypliny budżetowej oraz rosnących wymogów transparentności płacowej. Niska skala podwyżek może ograniczać satysfakcję pracowników, ponieważ tylko 39% specjalistów jest zadowolonych z wynagrodzenia, a 42% uważa je za nieadekwatne do obowiązków.

Mimo to rynek pracy pozostaje stabilny. 66% pracowników oczekuje podwyżek, a 84% firm planuje rekrutacje, przy czym niemal połowa z nich przewiduje zwiększenie liczby nowych etatów. Głównymi motywami są rozwój biznesu i potrzeba zastępstw, ale coraz większe znaczenie mają zmiany strukturalne i transformacje organizacyjne, napędzane między innymi cyfryzacją i sztuczną inteligencją. W efekcie rynek pracy w Polsce znajduje się w fazie stabilizacji, bez oznak nadchodzącego kryzysu, choć firmy działają w warunkach ostrożności i wnikliwego planowania polityki płacowej.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.





Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) zyskują wyraźnie podczas dzisiejszej sesji. Początek roku sprzyja bykom, które z impetem rzuciły się do większych zakupów, napędzając notowania kontraktów na WIG20. . Rosnące średnie wykładnicze potwierdzają siłę popytu, ale wysoki wskaźnik RSI na poziomie około 73 wskazuje na wykupienie rynku, co może zwiastować krótkoterminowe przegrzanie i możliwą korektę. Jeśli bykom uda się przebić barierę 3330 punktów, otworzy to drogę do dalszych wzrostów, jednak obecna sytuacja wymaga czujności ze względu na ryzyko chwilowego cofnięcia.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Liczba aktywnych kart Benefit Systems(BFT.PL) na koniec czwartego kwartału 2025 roku wyniosła 2,52 mln, co potwierdza utrzymujący się wzrost zaangażowania użytkowników i stabilny popyt na usługi sportowe i rekreacyjne. Rozszerzanie bazy klientów wspiera przychody spółki i jej potencjał wzrostu w segmencie korporacyjnym. W reakcji na te dane akcje Benefit Systems rosną o ponad 2%, co odzwierciedla pozytywną reakcję rynku na solidne wyniki operacyjne.

Allegro(ALE.PL) sprzeda swoją działalność w Słowenii i Chorwacji firmie Mutares, obejmując powiązane zasoby technologiczne i zespoły w Czechach. Spółka przewiduje jednorazowy ujemny wpływ na wynik netto w wysokości około 235 mln zł, ale transakcja powinna poprawić profil skorygowanej EBITDA poprzez eliminację strat operacyjnych. Po ogłoszeniu informacji akcje Allegro rosną o ponad 4%.

Kurs akcji Auto Partner(APR.PL) w dniu dzisiejszym rośnie blisko 5% po publikacji bardzo dobrych wyników sprzedaży za grudzień. Przychody spółki w grudniu osiągnęły 322 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 18% rdr, a w całym 2025 roku wstępne przychody wyniosły 4,424 mld zł, rosnąc o 7,6% rdr.