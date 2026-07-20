Puls GPW: Mocny start tygodnia na GPW. Lepsze dane makro wspierają krajowe akcje

Początek tygodnia na warszawskim parkiecie przynosi wyraźnie pozytywne nastroje. Wszystkie najważniejsze indeksy GPW znajdują się dziś na plusie, co pokazuje przewagę strony popytowej. Na godzinę 11:30 indeks WIG rośnie o 0,7%, WIG20 zyskuje blisko 0,8%, mWIG40 zwyżkuje o 0,6%, a sWIG80 notuje wzrost o 0,4%.

Za dzisiejszą poprawą nastrojów stoją przede wszystkim solidne fundamenty krajowej gospodarki. Inwestorzy coraz większą uwagę zwracają na napływające dane z polskiego przemysłu oraz rynku pracy, które wskazują na stopniowe przyspieszenie aktywności gospodarczej. To z kolei zwiększa oczekiwania dotyczące dalszej poprawy wyników spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Na ten moment kupujący utrzymują kontrolę nad przebiegiem sesji, a wzrosty widoczne są zarówno wśród największych firm, jak i w segmencie średnich oraz mniejszych spółek. W kolejnych częściach przyjrzymy się bliżej najważniejszym danym makroekonomicznym oraz czynnikom, które obecnie wspierają polski rynek akcji.

Wykres 1 prezentuje ruch jaki notują największe spółki notowane na GPW

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Banki oraz handel najmocniejszymi sektorami sesji:

Najlepiej radzą sobie dziś spółki z sektora finansowego. Liderem wzrostów jest Alior Bank, którego akcje zyskują 2,83%. Pozytywnie wyróżniają się również Bank Pekao, mBank, Santander Bank Polska oraz PZU, co pokazuje szeroką poprawę nastrojów wokół dużych instytucji finansowych.

Mocne odbicie w sektorze konsumenckim:

Drugim wyraźnym motorem wzrostów są spółki związane z handlem i konsumpcją. Bardzo dobrze prezentują się Pepco Group oraz Allegro.eu, które należą dziś do największych beneficjentów poprawy sentymentu inwestorów wobec segmentu detalicznego.

Materiały i energia lekko na plusie:

Dodatnią sesję notuje również Grupa Kęty, a niewielkie wzrosty widoczne są w przypadku KGHM Polska Miedź, ORLEN-u oraz części spółek energetycznych. Rynek pozytywnie reaguje na odbicie w wybranych sektorach cyklicznych.

🔴 Kto dzisiaj traci?

Największa presja na spółkach konsumencyjnych i technologicznych:

Po słabszej stronie rynku znajduje się przede wszystkim Modivo, które jest dziś liderem spadków w indeksie WIG20. Pod kreską znajduje się również CD Projekt, co pokazuje ostrożniejsze podejście inwestorów do części spółek wzrostowych.

Słabszy dzień dla części dużych firm:

Spadki notuje także Żabka Group. W przypadku części tych spółek ruch może być związany z realizacją wcześniejszych zysków po ostatnich wzrostach.

Wiadomości ze spółek:

Polimex Mostostal(PMX.PL) rozpoczyna proces zmian w strukturze zarządzania. Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa oraz dwóch wiceprezesów, co ma doprowadzić do uzupełnienia zarządu i wyznaczenia dalszego kierunku rozwoju spółki. Do czasu wyboru nowych władz obowiązki prezesa pozostają w rękach Piotra Andrusiewicza.

Wirtualna Polska Holding(WPL.PL) poinformowała o pozytywnym wpływie ulgi IP Box na wyniki finansowe spółki. Wirtualna Polska Media dokonała korekt rozliczeń CIT za lata 2020–2024, dzięki czemu uzyskała łącznie około 66,8 mln zł korzyści podatkowej. Część tej kwoty, obejmująca zwrot podatku za lata 2020–2021, została już wypłacona i wyniosła 21,2 mln zł. Pozostała część została ujęta w wynikach jako aktywo podatkowe, co przełoży się na poprawę raportowanych rezultatów grupy. Dla rynku jest to pozytywna informacja, ponieważ jednorazowo wzmacnia wyniki finansowe Wirtualnej Polski i pokazuje znaczenie rozwijanych przez spółkę własnych technologii oraz rozwiązań cyfrowych.

ONDE(OND.PL) podpisało umowę na realizację prac przy budowie magazynu energii o wartości około 77,5 mln zł netto. Kontrakt obejmuje zakres budowlany i elektroenergetyczny, a jego realizacja została zaplanowana na lata 2026–2027. Dla spółki jest to kolejny krok w kierunku rozwoju segmentu magazynów energii, który wraz z rosnącym udziałem OZE zyskuje coraz większe znaczenie. Umowa wzmacnia portfel zamówień ONDE i potwierdza rosnące zaangażowanie firmy w projekty związane z transformacją energetyczną.

Wykres 2 prezentuje dzienne stopy zwrotu sektorów oraz ich wpływ na ruch całego indeksu

🟢 Kto dzisiaj zyskuje?

Sektor finansowy pozostaje najważniejszym motorem wzrostów: Największy pozytywny wpływ na indeks ma dziś sektor finansowy (Financials). Posiada on zdecydowanie największy udział w strukturze wykresu i wyraźnie napędza dzisiejsze wzrosty całego rynku.

Konsumpcja wyraźnie wspiera rynek: Bardzo dobrze radzą sobie również sektory związane z konsumpcją. Zarówno segment dóbr wyższego rzędu (Consumer Discretionary), jak i dóbr podstawowych (Consumer Staples) znajdują się po zielonej stronie rynku, zajmując znaczący udział we wzrostach.

Pozostałe sektory z solidnymi plusami: Dodatnią sesję notują także spółki przemysłowe (Industrials), sektor użyteczności publicznej (Utilities) oraz sektor surowcowy (Materials), wspierając ogólny pozytywny obraz sesji.

🔴 Kto dzisiaj traci?

Komunikacja jako jedyny sektor pod presją: Słabsze zachowanie widoczne jest wyłącznie w sektorze komunikacyjnym (Communications), który jako jedyny wycinek na wykresie znajduje się w czerwonej strefie spadków. Ze względu na jego niewielki udział, negatywny wpływ na cały indeks jest ograniczony.

Najważniejsze wydarzenia z krajowego rynku:

Polska gospodarka zaczyna nabierać wyraźniejszego tempa, a najnowsze dane makroekonomiczne przynoszą inwestorom coraz więcej powodów do optymizmu. Najmocniejszym punktem pozostaje przemysł, gdzie w czerwcu produkcja wzrosła o 7,6% w ujęciu rocznym. Odczyt okazał się wyraźnie lepszy od oczekiwań i pokazuje, że firmy stopniowo zwiększają aktywność po okresie słabszej koniunktury. Odbicie w przemyśle jest szczególnie istotne, ponieważ sektor ten ma duże znaczenie dla całej gospodarki i może być jednym z czynników wspierających wzrost PKB w drugim kwartale.

Poprawa sytuacji w przemyśle idzie w parze z relatywnie mocnym rynkiem pracy. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosły o 5,9% rok do roku, na co wpływ miały między innymi wypłaty premii, nagród oraz podwyżki. Rosnące płace wspierają dochody gospodarstw domowych i pozostają ważnym elementem odbudowy konsumpcji, która w ostatnich kwartałach była jednym z głównych filarów wzrostu gospodarczego. Jednocześnie dynamika kosztów po stronie przedsiębiorstw pozostaje pod kontrolą. Ceny produkcji przemysłowej wzrosły w czerwcu jedynie o 1,7% rok do roku, co wskazuje, że presja kosztowa nie nasila się w znaczący sposób.

Warto zwrócić uwagę również na perspektywy dla polityki pieniężnej. Najnowsza projekcja NBP sugeruje, że przy utrzymaniu korzystnego scenariusza gospodarczego przestrzeń do kolejnych obniżek stóp procentowych może pojawić się jeszcze w tym roku. Ewentualne łagodzenie polityki monetarnej byłoby dodatkowym wsparciem dla gospodarki, ponieważ oznaczałoby niższy koszt finansowania dla firm oraz potencjalnie większą skłonność inwestorów do lokowania kapitału na rynku akcji.

Cały zestaw ostatnich danych tworzy coraz bardziej spójny obraz gospodarki, która wychodzi z okresu spowolnienia i stopniowo przyspiesza. Mocniejszy przemysł, stabilny rynek pracy oraz perspektywa niższych stóp procentowych to czynniki, które mogą wspierać zarówno krajowe przedsiębiorstwa, jak i pozytywne nastawienie inwestorów do polskiego rynku akcji.

Wykres 3 prezentuje analizę techniczną notowań kontraktów na WIG20 w interwale dziennym

Notowania kontraktów terminowych na WIG20 (W20) wyraźnie zyskują dzisiaj na wartości, a krajowy rynek akcji pozostaje wspierany przez pozytywne informacje napływające z polskiej gospodarki. Inwestorzy coraz korzystniej oceniają perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce, co przekłada się na poprawę nastrojów oraz zwiększone zainteresowanie krajowymi aktywami. Dzisiejsze wzrosty są efektem dobrych danych i pozytywnych sygnałów dotyczących kondycji polskiej gospodarki, które wzmacniają oczekiwania dotyczące dalszej poprawy koniunktury. Lepsze perspektywy dla krajowych przedsiębiorstw oraz stabilne otoczenie makroekonomiczne sprzyjają popytowi na akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

Źródło: xStation5