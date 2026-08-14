PILNE: Sprzedaż detaliczna w USA mocno spada 🚨Dolar traci! 📉

14:30 - Dane o sprzedaży detalicznej z USA za Lipiec

Miesięczna:

Sprzedaż detaliczna z USA: -0,6% (Oczekiwano: 0,1%; Poprzednio: 0,2%)

Sprzedaż detaliczna - Bazowa: -0,3% (Oczekiwano: 0,2%; Poprzednio: -0,2%)

Sprzedaż detaliczna - Bez motoryzacji: -0,2% (Poprzednio: 0,4%)

Roczna:

Sprzedaż detaliczna w USA: 5,01 (Poprzednio: 6,75)

Lipcowy odczyt stanowi widoczne i rzeczywiste rozczarowanie stanem handlu detalicznego w USA. Sprzedaż detaliczna znacząco spadła we wszystkich kategoriach danych.

To jeden z najgorszych odczytów w ostatnich latach. Rynek jest szczególnie zaskoczony, ponieważ spadł również odczyt z wyłączeniem wydatków na motoryzację – w tym na benzynę.

Oznacza to, że spadek konsumpcji jest realny – ale potrzeba czasu, aby zweryfikować, czy odczyt nie jest na przykład anomalią sezonową.

Ten sentyment znajduje pośrednie odzwierciedlenie w zachowaniu kursu EUR/USD – pomimo znacznego rozczarowania, reakcja była powierzchowna, a początkowe zyski zostały już zwrócone.

W kontekście tych danych kluczowa będzie publikacja danych Uniwersytetu Michigan. Słaby sentyment, w połączeniu ze stabilnymi oczekiwaniami inflacyjnymi, może dodatkowo osłabić dolara.

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5