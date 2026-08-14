PILNE: Spadek sentymentu konsumentów w USA. EURUSD testuje 1,1580!

16:00, Stany Zjednoczone, raport Uniwersytetu Michigan (wstępny): Sentyment: 51.0 (prognoza 55, poprzednio 55.2)

Oczekiwania: 50.6 (prognoza 55.2, poprzednio 55.4)

Roczne oczekiwania inflacyjne: 4.3% (prognoza 4.2%, poprzednio 4.2%)

5-letnie oczekiwania inflacyjne: 3.3% (prognoza 3.3%, poprzednio 3.3%) Ankieta Uniwersytetu w Michigan na temat nastrojów konsumenckich dostarczyła kolejny gołębi sygnał dla Fed. Oczekiwania inflacyjne pozostały na zbliżonych poziomach, natomiast sentyment wyraźnie cofnął się po ostatnich wzrostach, prawdopdobnie obciążony wciąż wysokimi cenami paliw. EURUSD handluje przy kluczowym oporze w okolicach 1,1580, utrzymując zyski z dzisiejszej sesji. Źródło: xStation5 Oczekiwania inflacyjne utrzymały się w okolicach poziomów z ubiegłego miesiąca. Źródło: XTB Research, dane Macrobond Oczekiwania i sentyment konsumentów w USA utrzymuje się na wieloletnich minimach. Źródło: XTB Research, dane Macrobond

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.