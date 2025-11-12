PULS GPW: Niestabilne wzrosty, ile utrzyma się lokalny szczyt?

Sesja w środę po święcie narodowym otwiera się na Polskim parkiecie pod znakiem umiarkowanego optymizmu. Tempo sesji w Polsce będzie podyktowane głównie sentymentem z rynków zagranicznych, gdzie na początku sesji europejskiej przeważają wzrosty, jednak nie zabraknie też krajowych czynników cenotwórczych. Kontrakty na WIG20 rosną na początku sesji, ale szybko wytracają impet. W okolicach godzinny 10-tej główny indeks notuje niewielkie straty.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Na głównym indeksie najgorzej radzą sobie dziś detaliści. Mieszana jest sytuacja banków, natomiast wyceny w górę pchają głównie spółki przemysłowe i energetyczne.

Dane makroekonomiczne:

Ilość odczytów danych makroekonomicznych jest dziś ograniczona. Niemcy opublikowali dane o inflacji, które okazały się zgodne z oczekiwaniami rynku, wobec czego ich wpływ na wyceny będzie znikomy. W dalszej części dnia na inwestorów czekać będzie raport OPEC a po zamknięciu sesji, wypowie się kilku członków FOMC co może potencjalnie wskazać rynkom dalszy kierunek.

W Kraju członek RPP — Ireneusz Dąbrowski wskazał na możliwość kolejnej obniżki stóp jeszcze przed końcem roku. Odmienny pogląd wygłosił Henryk Wnorowski, również z RPP, argumentując, że konieczna jest przerwa w cyklu i oczekiwanie na dane.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs na wykresie znajduje w górnym ograniczeniu silnej strefy oporu 3030-3050. Kupujący chcą unieważnić dwie formacje podwójnego szczytu, jedną krótko i jedną średnioterminową. Obecnie kurs zatrzymał się na linii trendu wzrostowego. Jeśli popyt nie wystarczy, by wyjść powyżej testowanej obecnie strefy oporu — scenariuszem bazowym będzie korekta w okolice 2930 i/lub przejście w konsolidacje.

Wiadomości ze spółek:

Dino (DNP.PL) - Sieć Polskich marketów otrzymała negatywną rekomendację od JP Morgan, w rezultacie spółka traci prawie 2%.

XTPL (XTP.PL) - Spółka zajmująca się drukiem 3D zapowiada nową linię produktową, która ma zauważalnie poprawić wyniki w przyszłym roku. Cena akcji rośnie o ponad 1%.

Cognor (COG.PL) - Producent stali i wyrobów metalowych, skupiony na przemyśle obronnym, opublikował kolejną stratę netto, wyniosła ona 24,7 mln złotych wobec 28 milionów w roku poprzednim. Rynek oczekiwał straty na poziomie ok. 12 milionów. Zarząd spółki komunikuje plany zwiększenia produkcji stali dla pocisków artyleryjskich. Cena akcji spada o ponad 2%.

Arctic Paper (ATC.PL) - Producent i dystrybutor papieru otrzymał pozytywną rekomendację od dużego banku. Reakcja na rynku pozostaje ograniczona.

Platige Image (PLI.PL) - Spółka zajmująca się grafiką komputerową opublikowała wyniki kwartalne, które rynek odebrał pozytywnie. Spółka rośnie o ponad 5%.



