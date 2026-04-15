Puls GPW: Nieznaczny optymizm na parkiecie!

Na warszawskiej giełdzie utrzymuje się deliaktnie pozytywny sentyment, który de facto trwa już od okresu świątecznego, jednak sam ruch wzrostowy został zapoczątkowany jeszcze w ubiegłym roku. Od tego czasu główne indeksy GPW konsekwentnie budują silny trend wzrostowy, który w ostatnich dniach doprowadził do ustanawiania nowych historycznych maksimów. Na godzinę 11:40 szeroki WIG zyskuje blisko 0,2%, WIG20 oraz mWIG40 notują symboliczny wzrost, natomiast sWIG80 rośnie o około 0,3%.

Co istotne, obecna fala wzrostów nie ma charakteru jednorazowego odbicia, lecz stanowi kontynuację szerszego trendu. Wsparciem dla rynku pozostają nadzieje na deeskalację konfliktu w zatoce perskiej i stopniowe wygaszanie napięć geopolitycznych. Inwestorzy coraz wyraźniej dyskontują scenariusz spadku premii za ryzyko w regionie, co sprzyja napływowi kapitału na rynki wschodzące, w tym do Polski.

Dodatkowo poprawa globalnego apetytu na ryzyko wzmacnia zainteresowanie rynkami akcji, szczególnie tymi, które wcześniej były relatywnie niedoważone.

Istotnym elementem wspierającym bieżące nastroje pozostają również dane makroekonomiczne z krajowej gospodarki. Produkcja usług w styczniu wzrosła o 4,4% rok do roku, choć warto podkreślić, że w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano spadek aż o 17,8%. Inflacja CPI w marcu wyniosła 3,0% rok do roku, co potwierdza utrzymującą się stabilizację presji cenowej.

W tle pozostaje również rosnące znaczenie krajowego kapitału instytucjonalnego. Aktywa PPK przekroczyły już 50 miliardów złotych, co systematycznie zwiększa strukturalny popyt na polskie akcje i poprawia płynność rynku, szczególnie w średnich i dużych spółkach.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 notują nieznaczne spadki, pozostając jednak w ramach wcześniejszego trendu wzrostowego. Strona popytowa wciąż utrzymuje relatywnie dobrą pozycję, a rynek nie wykazuje oznak istotnego pogorszenia sentymentu. Inwestorzy pozostają przy założeniu stopniowej normalizacji ryzyk geopolitycznych, w tym związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rynek nadal w dużej mierze dyskontuje scenariusz deeskalacji napięć, a nie ich eskalacji, co ogranicza skalę przeceny i utrzymuje względnie stabilny obraz handlu na kontraktach.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

KOGENERACJA SA opublikowała wyniki roczne za 2025 rok, które pokazują wyraźną poprawę rentowności przy stabilnych przychodach. Spółka korzystała z lepszego otoczenia w segmencie energii i ciepła, co przełożyło się na istotny wzrost zysków na poziomie operacyjnym i netto.

Najważniejsze dane finansowe:

Przychody ze sprzedaży: 2,65 mld zł wobec 2,56 mld zł rok wcześniej

Zysk operacyjny (EBIT): 344,6 mln zł wobec 219,5 mln zł rok wcześniej

Zysk netto: 277,0 mln zł wobec 201,8 mln zł rok wcześniej

Zysk na akcję: 18,59 zł wobec 13,54 zł rok wcześniej

Wyniki pokazują wyraźne odbicie rentowności, przy jednoczesnej stabilizacji przychodów, co sugeruje poprawę efektywności operacyjnej i korzystniejsze warunki rynkowe w energetyce.

Auto Partner(APR.PL) przedstawiła wyniki za 2025 rok, które potwierdzają dalszy wzrost skali działalności, choć przy lekkiej presji na rentowność netto. Spółka utrzymuje wysoką dynamikę przychodów, wspieraną przez rozwój rynku dystrybucji części samochodowych, jednak wzrost kosztów i normalizacja marż ograniczyły dynamikę zysków.

Najważniejsze dane finansowe:

Przychody ze sprzedaży: 4,42 mld zł wobec 4,11 mld zł rok wcześniej

Zysk operacyjny (EBIT): 280,3 mln zł wobec 289,3 mln zł rok wcześniej

Zysk brutto: 247,6 mln zł wobec 258,6 mln zł rok wcześniej

Zysk netto: 198,9 mln zł wobec 208,0 mln zł rok wcześniej

Wyniki wskazują jednoznacznie na rosnącą presję na marżowość, ponieważ mimo dalszego wzrostu przychodów, zarówno zysk operacyjny (EBIT), jak i zysk netto są niższe niż rok wcześniej, co sugeruje pogorszenie rentowności i wyraźny wpływ presji kosztowej

Bloober Team(BLO.PL) poinformował, że obecnie pracuje nad siedmioma projektami osadzonymi w gatunku horroru, realizowanymi w różnych fazach produkcji. Całość wpisuje się w dalsze rozbudowywanie portfolio i zwiększanie skali działalności w konkretnym obszarze gier.

Cyber_Folks(CBF.PL) poinformował o rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za 2025 rok w wysokości 2,50 zł na akcję, co oznacza kontynuację wieloletniej polityki regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.