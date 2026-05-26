Kakao zyskuje 8% na fali obaw o wpływ El Nino 📈 Początek short squeeze?

Źródło: xStation5

Analiza

Ogólny obraz z raportu CoT

W raporcie CoT dla kakao widać układ, który może sprzyjać short squeeze, ale nie wygląda jeszcze jak pełna kapitulacja krótkich pozycji. To raczej wczesna lub środkowa faza procesu, w której rynek zaczyna wymuszać zamykanie shortów, ale fundusze nadal pozostają istotnie ustawione po krótkiej stronie. Najważniejsze jest to, że Managed Money pozostaje netto short. Fundusze mają 22 577 pozycji długich wobec 35 039 krótkich, co daje około 12,5 tys. kontraktów netto short. To oznacza, że mimo ostatniego odbicia cen kakao, duża część spekulacyjnego kapitału nadal gra pod spadek cen.

Commercials nie zwiększają agresywnie hedgingu

Commercials, czyli grupa obejmująca producentów, handlowców, przetwórców i użytkowników, pozostają netto short. Ich pozycja wynosi 48 077 longów wobec 75 520 shortów, czyli około 27,4 tys. kontraktów netto short. Na rynku kakao to nie jest zaskakujące, ponieważ podmioty fizyczne często zabezpieczają przyszłą sprzedaż poprzez krótkie pozycje na futures.

Ciekawsze jest jednak to, że commercials nie zwiększają agresywnie shortów przy odbiciu cen. Wręcz przeciwnie, ich pozycje krótkie spadły o około 2 tys. kontraktów tydzień do tygodnia. To sugeruje, że strona fizyczna rynku nie traktuje obecnych poziomów jako oczywistej okazji do zwiększania zabezpieczeń sprzedażowych.

Managed Money jako paliwo pod squeeze

Największy potencjał pod short squeeze wynika z pozycjonowania funduszy. Managed Money nadal posiada wyraźną pozycję netto short, a jednocześnie cena kakao zaczęła dynamicznie odbijać. To klasyczny układ, w którym każdy kolejny impuls wzrostowy może wymuszać zamykanie krótkich pozycji.

Warto zauważyć, że fundusze w ostatnim tygodniu mocno redukowały longi, ale tylko częściowo redukowały shorty. To oznacza, że ich ekspozycja nadal pozostaje defensywnie ustawiona wobec ceny. Jeżeli rynek pójdzie wyżej, ta grupa może zostać zmuszona do szybszego odkupowania kontraktów.

Open interest spadł o 791 kontraktów, podczas gdy cena kakao rosła. Taka kombinacja zwykle sugeruje, że wzrost nie jest jeszcze napędzany głównie przez napływ świeżych pozycji długich, ale przez zamykanie istniejących shortów. To ważna różnica. Gdybyśmy widzieli rosnącą cenę i rosnący open interest, można byłoby mówić o budowaniu nowego trendu wzrostowego przez świeży kapitał. Tutaj obraz bardziej pasuje do short covering rally.

Czy to już short squeeze?

Tak, ale nie w najbardziej gwałtownej fazie. Struktura rynku wygląda squeeze’owo: fundusze są netto short, cena odbija, open interest spada, a rynek ma silny katalizator pogodowy w postaci obaw o El Niño i produkcję w Afryce Zachodniej. Jednocześnie skala pozycji short Managed Money nie wygląda jeszcze jak ekstremum historyczne. Nie widać paniki po stronie shortów, a bardziej jest to układ, w którym rynek ma gotowe paliwo do dalszego wyciskania krótkich pozycji, jeśli pojawi się kolejny negatywny sygnał podażowy.

Obecne pozycjonowanie CoT wspiera tezę, że ostatni wzrost cen kakao ma istotny komponent short covering. Commercials nie kontrują wzrostu agresywnym hedgingiem, a Managed Money nadal ma wystarczająco dużą pozycję netto short, aby dalszy ruch w górę wymusił kolejne odkupowanie kontraktów. Jeżeli cena będzie rosła, open interest dalej spadał, a Managed Money zacznie szybko redukować shorty, może to być potwierdzenie przejścia rynku w pełniejszą fazę short squeeze.

Źródło: CFTC