PULS GPW: Obawy o konflikt na Bliskim Wschodzie spychają polskie indeksy, PGE rozczarowuje strategią

zaprezentowała swoją strategię na kolejne 10 lat. Wśród najważniejszych elementów strategii znajdują się inwestycje w rozbudowę sieci energetycznych, dalsze rozwijanie elektrowni gazowych i mocniejszy nacisk na odnawialne źródła energii. Szerokie plany inwestycyjne okraszone będą wysokimi nakładami, co w połączeniu z relatywnie niską stopą zwrotu z inwestycji i oczekiwaną stratą EBITDA na konwencjonalnych źródłach generowania energii odbija się na negatywnym sentymencie inwestorów do strategii. Spółka traci ponad 10%.

11 bit studios (11B.PL)

notuje ok. 2% wzrost po premierze swojej kluczowej gry

The Alters.