PULS GPW: Odreagowanie wczorajszych przecen, banki znów w grze

Alior Bank (ALR.PL)

opublikował wyniki za ostatni kwartał 2024 r. Spółka lekko rozczarowała na poziomie wyniku odsetkowego, który wyniósł 1,31 mld zł (+2% r/r) i okazał się o -1,8% niższy niż zakładał konsensus rynkowy. Bank odnotował także spadek wyniku z prowizji, który wyniósł 221 mln zł (-12% r/r), choć spadek ten był o 5,8% niższy niż przewidywał konsensus. Jednocześnie spółka zanotowała drugi najwyższy kwartalny zysk netto w historii. Tym samym w całym 2024 r. bank osiągnął 2,45 mld zł zysku netto (o 20% więcej niż rok wcześniej). W obliczu planu przeznaczenia ok. 50% zysku netto na dywidendy (jeżeli KNF wyrazi na to zgodę) inwestorzy mogą się spodziewać ok. 9,36 zł/akcję dywidendy, co przy obecnym kursie spółki sugeruje ok. 9,7% stopę dywidendy. Warto jednak podkreślić, że są to dopiero wstępne szacunki.