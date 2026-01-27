Puls GPW: Ostrożne wzrosty na indeksach mimo mieszanych danych makro!🚨

Po wczorajszym mocnym dniu na parkiecie dziś dominuje ostrożny optymizm, na co wpływ mają właśnie publikowane dane makroekonomiczne za grudzień 2025 r., które pokazują zróżnicowany obraz kondycji polskiej gospodarki. Pozytywne sygnały z części sektorów mieszają się z wyraźnymi oznakami osłabienia w przemyśle, co powoduje umiarkowany optymizm i ostrożność inwestorów.

Dane makroekonomiczne za grudzień 2025 r. pokazują zróżnicowany obraz kondycji polskiej gospodarki, w którym pozytywne sygnały z części sektorów mieszają się z wyraźnymi oznakami osłabienia w przemyśle. Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,7%, czyli o 0,1 pkt proc. w porównaniu z listopadem, co wpisuje się w sezonowy wzrost obserwowany na przełomie roku, ale jednocześnie potwierdza stopniowe pogorszenie sytuacji na rynku pracy w ujęciu rocznym. Mimo tego poziom bezrobocia pozostaje relatywnie niski na tle historycznym oraz w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.

Po stronie popytu widoczne są jednak bardziej zróżnicowane tendencje. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w grudniu wzrosła o 7,5% r/r, co wskazuje na utrzymującą się aktywność w sektorze handlowym oraz relatywnie dobrą kondycję popytu na towary dystrybuowane w gospodarce. Wzrost sprzedaży hurtowej może sugerować odbudowę zapasów oraz przygotowanie firm na wyższą sprzedaż w kolejnych miesiącach, co jest pozytywnym sygnałem dla krótkoterminowej aktywności gospodarczej.

Jednocześnie dane z przemysłu pokazują wyraźne rozbieżności między rynkiem krajowym a zagranicznym. Nowe zamówienia w przemyśle na eksport wzrosły w grudniu o 4,5% r/r, co potwierdza, że popyt zagraniczny na polskie wyroby przemysłowe pozostaje względnie stabilny mimo słabszej koniunktury w części gospodarek europejskich. W przeciwieństwie do tego nowe zamówienia w przemyśle ogółem spadły aż o 30,6% r/r, co wskazuje na silne ograniczenie popytu krajowego i dużą ostrożność przedsiębiorstw w podejmowaniu nowych inwestycji i zamówień.

Całość danych sugeruje, że polska gospodarka wchodzi w 2026 r. z wyraźnym zróżnicowaniem koniunktury. Sektor handlowy oraz eksport wykazują względną odporność, natomiast przemysł nastawiony na rynek krajowy pozostaje pod silną presją słabszego popytu. Kluczowe dla oceny dalszego kierunku zmian będą dane z pierwszych miesięcy 2026 r., które pokażą, czy obserwowane osłabienie w przemyśle ma charakter przejściowy, czy też przerodzi się w trwalsze spowolnienie aktywności gospodarczej.

Na godzinę 11:20 indeks blue chipów rośnie 0,2%, podobnie jak indeks mały spółek sWIG80, a szeroki WIG wzrasta o 0,4%. Najlepiej radzi sobie indeks średnich spółek mWIG40, który w tym momencie jest na plusie o około 0,7%.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) notują dziś relatywnie wysoki wzrost, śrubując kolejne rekordy. Po stronie byków stoją częściowo opublikowane dzisiaj dane makroekonomiczne oraz pozytywne nastroje na najważniejszych europejskich parkietach. Bez wątpienia nadchodzące dni będą charakteryzować się dużą zmiennością na rynku kontraktów, ze względu na publikacje kwartalnych raportów spółek z grupy Magnificent Seven oraz posiedzenie FOMC.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Cloud Technologies(CLD.PL) poinformowała, żę odnotowała w listopadzie 2025 r. wzrost sprzedaży danych do kluczowych klientów o 64% r/r, co potwierdza bardzo silny popyt na usługi spółki w jej kluczowym segmencie działalności. Wynik ten wskazuje na skuteczną realizację strategii opartej na monetyzacji danych oraz rosnące znaczenie rozwiązań analitycznych i reklamowych opartych na dużych zbiorach danych. Dynamika sprzedaży sugeruje utrzymanie wysokiego tempa wzrostu biznesu mimo zmiennej koniunktury w sektorze technologicznym.

Nationale-Nederlanden Polskie Towarzystwo Emerytalne ujawniło posiadanie około 8,3 % akcji spółki Medicalgorithmics(MDG.PL), stając się jednym z większych instytucjonalnych inwestorów w jej akcjonariacie. Wejście dużego funduszu emerytalnego odzwierciedla rosnące zainteresowanie spółką medyczno‑technologiczną oraz sygnalizuje zaufanie do jej perspektyw rozwoju, szczególnie w zakresie diagnostyki EKG i rozwiązań opartych na algorytmach.

Polimex Mostostal(PXM.PL) wraz z Siemens Energy zostali wybrani przez PGE do realizacji budowy nowoczesnego bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Elektrowni Rybnik. Ta znacząca inwestycja, warta kilka miliardów złotych, ma na celu zastąpienie przestarzałych bloków węglowych, poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz redukcję emisji. Projekt, który ma zostać zakończony do końca 2026 roku, potwierdza kluczową rolę Polimeksu Mostostalu w strategicznych przedsięwzięciach związanych z transformacją polskiego sektora energetycznego.