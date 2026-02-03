Puls GPW: Parkiet na zielono, KGHM napędza WIG20

Banki w Polsce rozpoczynają 2026 rok z bardziej sprzyjającym nastawieniem do kredytowania przedsiębiorstw, co może stanowić istotny impuls dla krajowej aktywności gospodarczej. Z ankiety Narodowego Banku Polskiego wynika, że w pierwszym kwartale roku instytucje finansowe planują dalsze łagodzenie kryteriów kredytowych dla firm, przy jednoczesnym wzroście popytu na finansowanie, szczególnie ze strony dużych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych. Już w czwartym kwartale 2025 roku banki zaczęły obniżać marże i zwiększać dostępność kredytów, co przełożyło się na większą skłonność firm do sięgania po finansowanie inwestycyjne i obrotowe.

Taki kierunek zmian należy ocenić jako pozytywny sygnał dla gospodarki, odzwierciedlający poprawę nastrojów rynkowych, rosnącą konkurencję w sektorze bankowym oraz stabilną sytuację finansową instytucji kredytowych. Jednocześnie bardziej liberalna polityka kredytowa wiąże się z ryzykiem nadmiernego obniżenia standardów, co w dłuższym horyzoncie mogłoby prowadzić do pogorszenia jakości portfela kredytowego. Na tle międzynarodowym, zwłaszcza w strefie euro, banki pozostają bardziej ostrożne z uwagi na utrzymującą się niepewność makroekonomiczną i ryzyka dla wzrostu gospodarczego.

Warto zauważyć, że sygnały płynące z rynku kredytowego wpisują się w szerszy kontekst stabilnej pozycji makroekonomicznej Polski. Na koniec trzeciego kwartału kraj zajmował piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości zasobów, co wzmacnia postrzeganie odporności systemu finansowego i zdolności do absorpcji potencjalnych wstrząsów zewnętrznych. W połączeniu z oczekiwanym stopniowym ożywieniem akcji kredytowej dane te sugerują umiarkowanie pozytywne perspektywy dla polskiej gospodarki na początku 2026 roku, przy jednoczesnej potrzebie zachowania ostrożności w zarządzaniu ryzykiem zarówno po stronie banków, jak i kredytobiorców.

Na godzinę 12:05 szeroki indeks WIG zyskuje około 1,3%, a WIG20 rośnie niemal 1,6%. Słabiej radzą sobie indeksy średnich i małych spółek, które odnotowują umiarkowany wzrost na poziomie 0,8%.

Podczas dzisiejszej sesji notowania kontraktu W20 rosną o ponad 1,5%, co wskazuje na przewagę byków. Cena zbliża się do ważnego oporu na poziomie 3500 punktów, a rosnące średnie kroczące potwierdzają siłę trendu wzrostowego. RSI na poziomie około 68 sugeruje, że jest jeszcze miejsce na dalsze wzrosty, choć rynek zbliża się do strefy wykupienia. Przełamanie oporu 3500 może otworzyć drogę do kolejnych zwyżek

