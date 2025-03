PULS GPW: Początek tygodnia pod znakiem wzrostów

Forever Entertainment (FOR.PL)

opublikowało wyniki za 2024 r. Spółka na poziomie przychodów odnotowała ponad 15% spadek w ujęciu r/r. Wynik operacyjny wzrósł za to o 2,9% r/r do 7,45 mln zł, choć przede wszystkim jest to wynik jednorazowego skoku pozostałych kosztów operacyjnych z 2023 r. Obecnie pozostałe koszty spółki powrócił do typowych wartości. Zysk netto wzrósł o 14% r/r do 6,7 mln zł. Notowania Forever spadają o 2,8%.