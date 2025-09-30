Puls GPW: Pozytywne wyniki nie przekładają się na wzrosty

Pozytywny odczyt inflacji

Poprawa nastrojów w sektorze MŚP

JSW z coraz większymi kłopotami

Opublikowane dzisiaj dane dotyczące inflacji za wrzesień 2025 roku przyniosły pozytywne zaskoczenie rynkowi, pokazując stabilizację cen w Polsce. Inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2,9%, a w porównaniu do sierpnia ceny pozostały na stałym poziomie. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,2% w skali roku, jednak w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,5%. Nośniki energii podrożały o 2,4% rok do roku oraz o 0,2% względem sierpnia, natomiast ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się zarówno rok do roku o 4,9%, jak i miesiąc do miesiąca o 0,4%. Szczegółowe dane o inflacji za wrzesień zostaną udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny 15 października.

W świetle tych informacji, nastroje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na IV kwartał 2025 roku poprawiły się i osiągnęły najwyższy poziom od III kwartału 2021 roku. Najnowszy Barometr EFL wskazuje, że główny indeks wyniósł 53,4 punktu, co oznacza wzrost o 1,9 punktu względem poprzedniego kwartału. Indeks od ponad dwóch lat utrzymuje się powyżej granicy 50 punktów, co świadczy o stabilności w tym segmencie rynku. Przedsiębiorcy są optymistycznie nastawieni do sprzedaży i sytuacji finansowej, jednak chęć inwestowania spada i obecnie tylko 7% firm planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne, podczas gdy kwartał wcześniej było to 12%. Firmy preferują skupienie się na utrzymaniu płynności i efektywności działania, często odkładając decyzje inwestycyjne na kolejny rok, co wynika z ograniczonych możliwości finansowych i ostrożności wobec ryzyka.

Mimo relatywnie pozytywnych danych dotyczących inflacji oraz poprawy nastrojów w sektorze MŚP, na warszawskim parkiecie nie obserwujemy wzrostów. W połowie tygodnia dominują spadki, a główny indeks WIG20 notuje spadek przekraczający 0,6% względem wczorajszego poziomu zamknięcia.. Podobną tendencję wykazują również pozostałe indeksy: mWIG40 traci 0,32%, a sWIG80 obniża się o 0,28%.

Mimo korzystnych informacji na temat inflacji, indeks WIG20 doświadcza wyraźnej korekty i notuje spadki. Inwestorzy wykazują ostrożność, co wpływa na osłabienie pozytywnych nastrojów na rynku. W najbliższym okresie można spodziewać się kontynuacji konsolidacji, a na indeksie dominować będą raczej niewielkie wahania niż zdecydowane ruchy wzrostowe. Sytuacja ta wskazuje na niepewność inwestorów i potrzebę dalszej stabilizacji na rynku.

Wiadomości ze spółek

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW.PL) może stracić płynność finansową już w marcu 2026 roku, jeśli nie zostaną podjęte kluczowe działania mające na celu poprawę sytuacji, które zależą od zgody stron trzecich, takich jak Skarb Państwa czy ZUS. Zarząd planuje ograniczyć inwestycje, obniżyć koszty o około 900 mln zł do 2027 roku, uzyskać odroczenie składek ZUS oraz prowadzić rozmowy płacowe ze stroną społeczną. Niepodjęcie tych kroków może skutkować deficytem gotówki sięgającym 3,6 mld zł. W pierwszej połowie 2025 roku JSW odnotowała 24-procentowy spadek przychodów, ujemną EBITDA na poziomie 911,4 mln zł oraz stratę netto wynoszącą 2,09 mld zł, a przepływy operacyjne były ujemne (-965,7 mln zł). Powodzenie planowanych działań zależy od współpracy z zewnętrznymi podmiotami.

Monnari Trade (MON.PL) opublikowało raport okresowy za pierwsze półrocze 2025 roku, który pokazuje dalszy rozwój spółki oraz wzrost przychodów, mimo nieznacznego obniżenia marży brutto. Wyniki finansowe wskazują na stabilność oraz rozszerzanie działalności, co przejawia się w zwiększeniu sieci sprzedaży i powierzchni handlowej.

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2025 roku:

Przychody ze sprzedaży: 157,3 mln zł (wzrost z 144,0 mln zł w I półroczu 2024 r.)

Marża brutto: 59,3% (spadek z 61,4% w 2024 r.)

Liczba salonów: 304 (wzrost o 44,8% w porównaniu do czerwca 2024 r.)

Powierzchnia sprzedaży: ok. 55,8 tys. m² (wzrost o 20% r/r)









