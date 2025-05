PULS GPW: Realizacja zysków na warszawskim parkiecie, CCC traci prawie 10% po słabszych wynikach od oczekiwań

spada dziś prawie o 10%. Notowania spółki tąpnęły po publikacji wyników za 2024 r. Choć gigant obuwniczy odnotował rekordowe przychody w 2024 r., wynoszące 10,3 mld zł (+9% r/r) oraz najwyższy w historii zysk operacyjny, po raz pierwszy przekraczający 1 mld zł, tak wartości te pozostają niższe niż wcześniejsze szacunki. Spółka po konsultacji z audytorem postanowiła zaprezentować w wynikach nieco bardziej konserwatywne podejście do sprzedaży hurtowej, którą wcześniej spółka uwzględniła we wstępnych wynikach za 4Q24. Stąd finalne przychody w wysokości 2,7 mld zł, są o ponad 180 mln niższe niż wcześniej zakładano, a jeszcze wyższy rozdźwięk widać na wyniku operacyjnym, który jest niższy o ponad 20%. Warto zaznaczyć, że finalne wyniki CCC nadal są bardzo dobre, jednak wobec rozgrzanych oczekiwań rynku (spółka od początku roku wzrosła o ponad 30%) bardzo łatwo o mocną korektę, szczególnie w obliczu niższych od oczekiwań wyników. W kolejnych kwartałach spółka mierzyć się będzie z wysokim efektem bazy, co najprawdopodobniej przyczyni się do wyhamowania wysokich dynamik, jakie widzieliśmy w 2024 r.

zaprezentowała wyniki za 2024 r. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 13,04 mld zł, co oznacza prawie 4% spadek w ujęciu r/r. Na poziomie wyniku ze sprzedaży pokazała -1,3 mld zł straty, co jednak stanowi wyraźną poprawę w stosunku do 2023 r., kiedy to strata przekroczyła 2,4 mld zł. Jeszcze większą poprawę widać na wyniku operacyjnym. Strata zmniejszyła się do 872 mln zł z ok. 3,6 mld zł rok wcześniej. Wyniki te pozostają zgodne z wcześniejszymi prognozami, stąd na notowaniach akcji nie widać wyraźniejszych ruchów. Wiceprezes grupy zapowiedział, że planem spółki jest osiągnięcie dodatniego wyniku EBITDA w 2025 r. (w 2024 r. wynik ten wyniósł -330 mln zł). Jednocześnie spółka podtrzymała swoje zapowiedzi dotyczące w czerwcu strategii rozwoju.

