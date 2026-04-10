Puls GPW: Silne odbicie na parkiecie. Inwestorzy grają pod deeskalację konfliktu!

Ostatnia sesja tego tygodnia przebiega w wyjątkowowo pozytywnym otoczeniu. Wśród inwestorów rosną nadzieje na faktyczne uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na częściowy powrót optymizmu na rynki finansowe. Na godzinę 12:45 szeroki indeks WIG, podobnie jak WIG20, zyskuje około 1%. Indeks mWIG40 rośnie o 1,5%, natomiast sWIG80 znajduje się na poziomie wyższym o 0,6%.

Istotnym czynnikiem wpływającym na rynek pozostaje polityka fiskalna. Minister finansów Andrzej Domański wskazał, że utrzymanie obniżonej akcyzy na paliwa po połowie kwietnia ma na celu ograniczenie presji inflacyjnej i wsparcie konsumpcji. Rozwiązanie to w krótkim terminie sprzyja spółkom z sektora handlu i usług, jednak jednocześnie oznacza dalsze obciążenie dla budżetu państwa, co w dłuższym horyzoncie może wpływać na postrzeganie stabilności fiskalnej oraz wyceny aktywów finansowych.

W kontekście sytuacji geopolitycznej przedstawiciele resortu finansów podkreślają również, że wpływ napięć na Bliskim Wschodzie na polską gospodarkę pozostaje ograniczony. Mimo to zmiany cen surowców energetycznych nadal odgrywają istotną rolę dla rynku. Ich ewentualna stabilizacja lub spadek mogą wspierać proces dezinflacji, choć przełożenie na gospodarkę realną następuje z opóźnieniem.

Pozytywnie wyróżnia się rynek długu. Wysoki popyt na krótkoterminowe papiery skarbowe potwierdza utrzymujące się zaufanie inwestorów do fundamentów polskiej gospodarki. Sprzyja to stabilności złotego i pośrednio wspiera wyceny na rynku akcji.

Z drugiej strony coraz większe znaczenie mają koszty energii. Rosnące ceny gazu mogą w kolejnych okresach znaleźć odzwierciedlenie w taryfach dla odbiorców, co stanowi potencjalne obciążenie dla przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach energochłonnych, i może negatywnie wpływać na ich rentowność.

Obraz rynku w krótkim terminie pozostaje względnie stabilny i wspierany przez poprawę nastrojów globalnych. W dalszej perspektywie kluczowe znaczenie będą miały czynniki fiskalne oraz kształtowanie się kosztów energii, które mogą istotnie wpłynąć na wyniki spółek i kierunek notowań.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 (W20) wyraźnie zyskują na wartości. Stronie popytowej sprzyjają doniesienia o rozmowach pokojowych na Bliskim Wschodzie oraz spadek cen ropy naftowej. Oczekiwania związane z deeskalacją napięć geopolitycznych i potencjalnym hamowaniem presji inflacyjnej wspierają kupujących, którzy próbują kontynuować odbudować trend wzrostowy rozpoczęty na początku roku.

Wiadomości ze spółek:

Orlen(PKN.PL) należy dziś do najsłabszych komponentów indeksu, co można wiązać z pogorszeniem krótkoterminowego sentymentu do sektora paliwowego oraz korektą po wcześniejszych wzrostach. Dodatkowo na notowania wpływają oczekiwania dotyczące niższych cen paliw i ich potencjalnego przełożenia na marże, przy jednoczesnej utrzymującej się niepewności regulacyjnej.

Akcje Tauron(TPE.PL) zyskują na wartości, korzystając z poprawy sentymentu wobec sektora energetycznego. Wsparciem pozostają oczekiwania rynku dotyczące stabilizacji otoczenia taryfowego oraz potencjalnych mechanizmów regulacyjnych, które mogą ograniczać zmienność wyników.

Silne wzrosty Scanway(SCW.PL) wynikają z utrzymującego się zainteresowania inwestorów segmentem nowych technologii, w tym branżą kosmiczną. Niska kapitalizacja oraz ograniczona płynność sprawiają, że przy zwiększonym popycie kurs reaguje dynamicznie.

Wzrosty na Modivo(CCC.PL) mają charakter technicznego odbicia po wcześniejszej silnej przecenie, która sprowadziła kurs do wielomiesięcznych minimów. Inwestorzy próbują wykorzystać krótkoterminowe wyprzedanie, jednak szerszy trend na walorach spółki pozostaje spadkowy.